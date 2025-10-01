Carlos Martínez, proclamado candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de CyL con el máximo de avales Ha anunciado una campaña de «proximidad» por las comarcas y las principales ciudades de la Comunidad de cara a las elecciones

E.P. Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:45 Comenta Compartir

El PSOE de Castilla y León ha proclamado a Carlos Martínez como candidato a la Presidencia de la Junta tras registrar el número máximo de avales permitido por la normativa interna del partido, es decir, el 10 por ciento, pese a que la media de presentados por las provincias ha sido del 27 por ciento.

El secretario de Organización del PSOE, Daniel de la Rosa, ha explicado que Martínez ha registrado 936 avales válidos, cifra que supera el umbral exigido de 10 por ciento de un censo integrado por 9.359 afiliados. Pese a esta limitación estatutaria, el dirigente socialista ha destacado que en el conjunto de las provincias se ha alcanzado una media del 27 por ciento de apoyo a la candidatura.

Según ha explicado, la Comisión Autonómica de Garantías y Ética, representada por su presidente, Francisco Izquierdo, ha validado el proceso de recogida de avales y ha confirmado la proclamación de Martínez como candidato único socialista a la Presidencia de la Junta.

Tras esta proclamación, De la Rosa ha adelantado que el PSOE de Castilla y León ha diseñado una campaña de «proximidad» por las comarcas y las principales ciudades de la Comunidad de cara a las elecciones que previsiblemente se celebrarán el 15 de marzo. En este sentido, ha detallado que se celebrarán actos en todas las cabeceras de comarcas y en barrios «desde la La Rondilla, en Valladolid, hasta Gamonal, en Burgos», con encuentros abiertos a los vecinos.

El dirigente socialista ha subrayado que el partido afronta este periodo de precampaña convencido de que puede arrebatar la Presidencia de la Junta al PP, al tiempo que ha asegurado que el PSOE estará preparado para acudir a las urnas.

Durante su intervención ante los medios, De la Rosa ha acusado al presidente del PP y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de intentar buscar una coincidencia con otros procesos electorales, como los generales o los andaluces, con el objetivo de «desviar la atención» sobre su gestión del presidente autonómico. No obstante, ha señalado que, pese a esas maniobras, el PSOE acudirá a la cita con la voluntad de centrar el debate en los problemas de la Comunidad.

En este sentido, el secretario de Organización ha defendido que la proclamación de Martínez abre una etapa de «impulso político» en la que el PSOE confía en obtener la victoria en Castilla y León y ha precisado que será el propio candidato quien determinará por qué provincia concurrirá al frente de la lista autonómica, si bien ha considerado lógico que lo haga por Soria, donde ejerce como alcalde, una labor que, a juicio de De La Rosa, mantendrá mientras sea posible y no se produzca esa «incompatibilidad» existente entre ser procurador y alcalde de un municipio de más de 20.000 habitantes.

De este modo, ha garantizado que los socialistas mantendrán su programa de conferencias sectorales para recabar propuestas que finalmente se incluirán en el programa electoral, del que ya existe unn primer borrador que, «en breve», se abrirá a la sociedad civil para que hagan aportaciones.

Entre las próximas citas programas por el PSOE dentro de su agenda de encuentros, De la Rosa ha detallado una conferencia el 23 de octubre sobre industria en Miranda de Ebro (Burgos) y otra sobre vivienda el 15 de noviembre en Palencia.

El PSOE también ha marcado el fin de semana del 25 y 26 de octubre para celebrar una jornada de trabajo nacional en León que contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Carlos Martínez.