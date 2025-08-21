Las BRIF de Miteco apoyan la extinción de siete incendios en León, Zamora, Asturias, Cáceres y Ourense Decenas de brigadas y aeronaves se han desplegado en distintos frentes

Un bombero trabaja en la extinción del incendio en la Sierra Culebra.

Las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF), junto con medios aéreos y terrestres del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), participan en la extinción de siete incendios declarados en las provincias de León, Zamora, Asturias, Cáceres y Ourense.

En concreto, los dispositivos se encuentran desplegados en Porto (Zamora), Oencia (León), Benuza (León), Degaña (Asturias), Jarilla (Cáceres), Vilariño de Conso (Ourense) y Larouco (Ourense). Para estas intervenciones, Transición Ecológica ha movilizado diferentes unidades especializadas, entre ellas aviones anfibios FOCA, helicópteros de coordinación ALFA y TANGO, brigadas BRIF-A y BRIF-B, equipos de prevención y helicópteros bombarderos MIKE, LIMA y KILO, procedentes de bases distribuidas por todo el territorio.

En total, decenas de recursos humanos y técnicos —incluidos refuerzos de apoyo internacional— trabajan de manera conjunta para controlar los incendios y evitar su propagación.