Imagen de la administración de lotería en la que se ha vendido el boleto acertante. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

La Bonoloto 'sonríe' a una ciudad de Castilla y León con más de 30.000 euros

Lo ha hecho con un boleto de segunda categoría

La Gaceta

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:22

El sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 31 de octubre, ha dejado un premio de segunda categoría en Burgos capital, agraciado con 35.688,70 euros, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto premiado se ha sellado en la administración de lotería ubicada en el número 42 de la Avenida de Eladio Perlado. Se trata de uno de los cuatro acertantes de segunda categoría en este sorteo (cinco aciertos más complementario), cuya combinación ganadora está formada por los números 2, 6, 7, 11, 17 y 23, con el 9 como complementario y el 1 como reintegro.

De primera categoría (seis aciertos), no se han registrado boletos ganadores, por lo que se ha generado un bote de 700.000 euros.

