La Bonoloto sonríe a Castilla y León y deja más de 68.000 euros en un pueblo Se trata de un premio de segunda categoría

E. P. Madrid Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:38

El sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 14 de octubre, ha dejado un premio de segunda categoría en la localidad segoviana de El Espinar agraciado con 68.467,82 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado remitido a Europa Press.

El boleto premiado se ha sellado en la administración de loterías número 1 situada en Plaza de la Constitución, 8. Se trata de uno de los dos acertantes de segunda categoría en este sorteo (cinco aciertos más complementario) cuya combinación ganadora estuvo formada por los números 43, 31, 10, 20, 47 y 03, con el 38 como complementario, reintegro 8.

De primera categoría (seis aciertos) no se han registrado boletos ganadores por lo que se ha generado un bote de 600.000 euros.