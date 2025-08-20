La Bonoloto reparte un buen pellizco en dos puntos de Castilla y León
Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:40
El sorteo de la Bonoloto celebrado en la noche de este miércoles, 20 de agosto, ha repartido un buen pellizco en dos puntos de Castilla y León. Dos boletos de segunda categoría han resultado acertantes en Valladolid y en la localidad zamorana de Fuentelapeña.
Según informa Loterías y Apuestas del Estado, la combinación ganadora ha sido la integrada por los números 19, 20, 22, 32, 33 y 44. El número complementario ha sido el 06 y, el reintegro, el 3. En ambos casos, se han repartido 36.694,07 euros. Los otros boletos acertantes se han vendido en Santiago de Compostela, en Getafe y en el municipio murciano de Archena.
