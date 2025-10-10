La Bonoloto deja miles de euros en una misma provincia de Castilla y León por segundo día consecutivo El sorteo celebrado este jueves premió con 146.000 euros a un boleto sellado en Lanzahíta

La Gaceta Viernes, 10 de octubre 2025, 22:15 | Actualizado 22:35h. Comenta Compartir

El sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes ha vuelto a repartir suerte en Ávila, en este caso en la capital, donde un boleto de segunda categoría -5 aciertos más el complementario- ha sido premiado con 43.565,45 euros.

El boleto fue validado el punto de venta ubicado en la avenida Juan Pablo II, 1 y, junto a él, ha habido otros tres acertantes en el que los boletos han sido consignados en Culleredo -A Coruña-, Tolosa -Guipuzcoa- y Móstoles -Madrid-.

La combinación ganadora del sorteo celebrado fue: 07, 08, 17, 24, 44 y 47. El número complementario fue el 42 y el reintegro, el 0.

Cabe recordar que en el sorteo celebrado este pasado jueves la provincia abulense se vio agraciada con 146.000 euros en Lanzahíta.