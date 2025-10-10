Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del punto de venta ubicado en Ávila.

La Bonoloto deja miles de euros en una misma provincia de Castilla y León por segundo día consecutivo

El sorteo celebrado este jueves premió con 146.000 euros a un boleto sellado en Lanzahíta

La Gaceta

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:15

Comenta

El sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes ha vuelto a repartir suerte en Ávila, en este caso en la capital, donde un boleto de segunda categoría -5 aciertos más el complementario- ha sido premiado con 43.565,45 euros.

El boleto fue validado el punto de venta ubicado en la avenida Juan Pablo II, 1 y, junto a él, ha habido otros tres acertantes en el que los boletos han sido consignados en Culleredo -A Coruña-, Tolosa -Guipuzcoa- y Móstoles -Madrid-.

La combinación ganadora del sorteo celebrado fue: 07, 08, 17, 24, 44 y 47. El número complementario fue el 42 y el reintegro, el 0.

Cabe recordar que en el sorteo celebrado este pasado jueves la provincia abulense se vio agraciada con 146.000 euros en Lanzahíta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Temía que me echaran del trabajo por mi enfermedad»
  2. 2 Se reactiva la compra de kits de emergencia ante la amenaza de apagones
  3. 3 Al menos una mujer herida en la colisión por alcance de dos turismos en la autovía A-62
  4. 4 Un trabajador, evacuado en helicóptero tras caer de un andamio en Tarazona de Guareña
  5. 5 El Supremo cierra el caso del joven que se despertó en plena penetración: rechaza el recurso de la denunciante y le impone las costas
  6. 6 Detenida una mujer por realizar hasta once compras con una tarjeta bancaria de la que no era titular
  7. 7 Colisión entre dos turismos en Calzada de Don Diego
  8. 8 «Hay zonas en las que entras y piensas que de ahí no sales, pero me quedo con la bondad de las personas»
  9. 9 Confirmada la fecha en la que se abrirá el plazo para solicitar las 55 viviendas protegidas en el barrio de Pizarrales
  10. 10 Dos años de cárcel por quitar el bastón a otro hombre en un parque de Béjar y rompérselo en la cabeza

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Bonoloto deja miles de euros en una misma provincia de Castilla y León por segundo día consecutivo

La Bonoloto deja miles de euros en una misma provincia de Castilla y León por segundo día consecutivo