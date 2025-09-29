Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la administración leonesa.

La Bonoloto deja miles de euros en una ciudad de Castilla y León

No ha habido boletos de primera categoría

La Gaceta

León

Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:55

El sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes ha repartido suerte en León, donde un boleto de segunda categoría -5 aciertos más el complementario- ha sido premiado con 72.989,92 euros.

El boleto fue validado en León, más concretamente en la calle Villafranca, 2 y, junto a él, ha habido otroa acertante en Guadalajara.

La combinación ganadora del sorteo celebrado fue: 06, 07, 19, 34, 41 y 49. El número complementario fue el 1 y el reintegro, el 4.

