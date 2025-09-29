La Bonoloto deja miles de euros en una ciudad de Castilla y León
No ha habido boletos de primera categoría
La Gaceta
León
Lunes, 29 de septiembre 2025
El sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes ha repartido suerte en León, donde un boleto de segunda categoría -5 aciertos más el complementario- ha sido premiado con 72.989,92 euros.
El boleto fue validado en León, más concretamente en la calle Villafranca, 2 y, junto a él, ha habido otroa acertante en Guadalajara.
La combinación ganadora del sorteo celebrado fue: 06, 07, 19, 34, 41 y 49. El número complementario fue el 1 y el reintegro, el 4.
