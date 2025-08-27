Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Administración de San Andrés de Rabanedo en la que se ha consignado el premio.

La Bonoloto deja un buen pellizco en un pequeño pueblo de Castilla y León

El premio ha sido de segunda categoría

La Gaceta

Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:36

El sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 27 de agosto, ha repartido un buen pellizco de 29.812,01 euros en el pequeño pueblo leonés de San Andrés de Rabanedo, con un boleto de segunda categoría -5 aciertos más el complementario-.

Según informa Loterías y Apuestas del Estado, la combinación ganadora ha estado compuesta por el 05, 11, 15, 27, 43 y 44. El número complementario ha sido el 14 y, el reintegro, el 5. Los otros boletos acertantes se han vendido en Roquetas de Mar -Almería-, Portosín -A Coruña-, Sarrión -Teruel- y en el municipio valenciano de Xeraco.

