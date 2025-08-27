La Bonoloto deja un buen pellizco en un pequeño pueblo de Castilla y León El premio ha sido de segunda categoría

Administración de San Andrés de Rabanedo en la que se ha consignado el premio.

El sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 27 de agosto, ha repartido un buen pellizco de 29.812,01 euros en el pequeño pueblo leonés de San Andrés de Rabanedo, con un boleto de segunda categoría -5 aciertos más el complementario-.

Según informa Loterías y Apuestas del Estado, la combinación ganadora ha estado compuesta por el 05, 11, 15, 27, 43 y 44. El número complementario ha sido el 14 y, el reintegro, el 5. Los otros boletos acertantes se han vendido en Roquetas de Mar -Almería-, Portosín -A Coruña-, Sarrión -Teruel- y en el municipio valenciano de Xeraco.

