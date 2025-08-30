Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl. E. P.

Los Bomberos rescatan el cuerpo sin vida de un hombre en el río Duero en Zamora

La sala de operaciones del 112 ha recibido a las 08:47 horas una llamada que informaba de la presencia de un cuerpo flotando

E. P.

Zamora

Sábado, 30 de agosto 2025, 11:24

Los Bomberos de Zamora han rescatado el cuerpo sin vida de un hombre de unos 40 o 50 años que flotaba en el río Duero a unos 40 metros de la orilla en las inmediaciones del Hospital Provincial, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido a las 08.47 horas una llamada que informaba de la presencia de un cuerpo que flotaba en el rio Duero en Zamora, a unos 40 metros de la orilla y dando como punto de referencia el Hospital Provincial.

El 112 ha dado aviso al Centro Coordinador de Emergencias, al Cuerpo Nacional de Policía (C.N.P.), a Policía Local de Zamora, a los Bomberos de Zamora y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado al lugar personal médico.

