Un boleto del Euromillones deja más de 100.000 euros en una ciudad de Castilla y León
No hubo ganadores de primera ni segunda categoría, y el próximo Eurobote podría alcanzar los 52 millones de euros
E. P.
Valladolid
Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:56
El último sorteo del Euromillones ha dejado un premio de 155.906 euros en Valladolid, correspondiente a un boleto de tercera categoría, tras no registrarse acertantes de primera ni de segunda categoría.
Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, se contabilizaron dos boletos de tercera categoría: uno, en Ibiza, en el despacho receptor 60.840, y otro, en Valladolid, en el número 84.280.
Con el Eurobote generado por la ausencia de ganadores de las categorías superiores, el próximo sorteo del Euromillones podría entregar 52 millones de euros a un único acertante de primera categoría (5+2).