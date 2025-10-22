Un boleto del Euromillones deja más de 100.000 euros en una ciudad de Castilla y León No hubo ganadores de primera ni segunda categoría, y el próximo Eurobote podría alcanzar los 52 millones de euros

Imagen de la administración de lotería en la que se ha vendido el boleto acertante.

E. P. Valladolid Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:56

El último sorteo del Euromillones ha dejado un premio de 155.906 euros en Valladolid, correspondiente a un boleto de tercera categoría, tras no registrarse acertantes de primera ni de segunda categoría.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, se contabilizaron dos boletos de tercera categoría: uno, en Ibiza, en el despacho receptor 60.840, y otro, en Valladolid, en el número 84.280.

Con el Eurobote generado por la ausencia de ganadores de las categorías superiores, el próximo sorteo del Euromillones podría entregar 52 millones de euros a un único acertante de primera categoría (5+2).