Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El incendio de Yeres-Llamas de la Cabrera, en la provincia de León. E.P.

Balance de fuegos en la Región: mantiene 20 incendios, de ellos ocho de IGR 2, uno de nivel 1 y otros once activos

Los más graves ahora mismo están en la provincia de León

E.P.

Sábado, 23 de agosto 2025, 12:46

Las provincias de León, Zamora, Palencia y Salamanca acaparan la práctica totalidad de los incendios forestales que afectan a Castilla y León en las últimas semanas, donde el fin de la ola de calor ha permitido a las brigadas ganar terreno al fuego en la Comunidad. No obstante, siguen sin control un total de 20 incendios, de los cuales ocho persisten en un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, uno se encuentra en un nivel 1 y otros once en grado 0.

En el caso de los catalogados como más graves, el balance recoge los incendios de Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de la Cabrera, Barniedo, Cardaño de Arriba, Gestoso y Colinas del Campo de Martín Moro, los siete en la provincia de León, junto con el de Porto, este último en Zamora, mientras que en nivel 1 prosigue el de Canalejas, también en la provincia leonesa.

Precisamente, la bajada de las temperaturas y una climatología más favorable ha permitido que la evolución de los incendios en León sea positiva durante la noche tras el trabajo realizado por los medios aéreos y terrestres en varios puntos de la provincia, lo que ha permitido que la Guardia Civil levante la evacuación en el Valle de Fornela, aunque pasen a estar confinados los pueblos de Faro, Cariseda, Peranzanes, Trascastro, Chano, Guimara.

Aunque la situación es favorable en general, el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, ha advertido en la mañana de este sábado que preocupa el incendio de Fasgar por un fuego que discurre por el Valle de Tremor, donde se va a trabajar a lo largo de la jornada para impedir su avance hacia la zona de la cantera.

Otro de los fuegos que mantiene al operativo en alerta es el de Barniedo de la Reina en la zona de Boca de Huérgano, cuyo punto más activo está en el flanco sur, en lo que va hacia Palencia, en la zona del Espigüete y Valverde de la Sierra.

En definitiva, el representante del Gobierno autonómico ha remarcado que los incendios «avanzan hacia la mejoría» mediente el trabajo de los medios en diferentes puntos de la provincia para que la situación mejore.

De igual manera, la evolución favorable en la provincia de Zamora ha permitiado que las autoridades hayan autorizado el realojo de los vecinos de las localidades zamoranas de Ribadelago Nuevo y Viejo y Moncabril que tuvieron que ser evacuados debido al avance del incendio forestal de Porto (Zamora).

Asimismo, se ha procedido a la apertura de todas las carreteras, excepto la ZA-103 desde San Martín de Castañeda a Laguna de los Peces, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declarado un incendio junto a la urbanización El Pinar de Alba de Tormes
  2. 2 Dos gemelos virales muestran cómo es vivir en un pequeño pueblo de Salamanca: «El agua de su riachuelo es de lo mejor»
  3. 3 La Junta desmiente la muerte de un hombre en Cipérez como consecuencia del incendio
  4. 4 Atienden a un hombre tras sentirse indispuesto en un restaurante de la Plaza Mayor
  5. 5 «Fue como descubrir una playa en medio de la ciudad, parecía que nos habíamos ido de vacaciones»
  6. 6 La campaña de asfaltado llega al final del verano: 35 calles, avenidas y glorietas en obras a partir del lunes
  7. 7 Un conductor de un patinete herido tras colisionar contra un turismo en la plaza de España
  8. 8 Jorge Rey alerta de la llegada de consecuencias inmediatas por el huracán Erin a España: «Empezará este domingo...»
  9. 9 Extinguidos los incendios del Arenal del Ángel, La Alberca, Mogarraz y Navasfrías
  10. 10 Patata de buena calidad, pero sin tiro en la venta: «No se venden porque hay mucha de fuera»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Balance de fuegos en la Región: mantiene 20 incendios, de ellos ocho de IGR 2, uno de nivel 1 y otros once activos

Balance de fuegos en la Región: mantiene 20 incendios, de ellos ocho de IGR 2, uno de nivel 1 y otros once activos