Balance de fuegos en la Región: mantiene 20 incendios, de ellos ocho de IGR 2, uno de nivel 1 y otros once activos Los más graves ahora mismo están en la provincia de León

E.P. Sábado, 23 de agosto 2025, 12:46 | Actualizado 12:57h. Comenta Compartir

Las provincias de León, Zamora, Palencia y Salamanca acaparan la práctica totalidad de los incendios forestales que afectan a Castilla y León en las últimas semanas, donde el fin de la ola de calor ha permitido a las brigadas ganar terreno al fuego en la Comunidad. No obstante, siguen sin control un total de 20 incendios, de los cuales ocho persisten en un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, uno se encuentra en un nivel 1 y otros once en grado 0.

En el caso de los catalogados como más graves, el balance recoge los incendios de Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de la Cabrera, Barniedo, Cardaño de Arriba, Gestoso y Colinas del Campo de Martín Moro, los siete en la provincia de León, junto con el de Porto, este último en Zamora, mientras que en nivel 1 prosigue el de Canalejas, también en la provincia leonesa.

Precisamente, la bajada de las temperaturas y una climatología más favorable ha permitido que la evolución de los incendios en León sea positiva durante la noche tras el trabajo realizado por los medios aéreos y terrestres en varios puntos de la provincia, lo que ha permitido que la Guardia Civil levante la evacuación en el Valle de Fornela, aunque pasen a estar confinados los pueblos de Faro, Cariseda, Peranzanes, Trascastro, Chano, Guimara.

Aunque la situación es favorable en general, el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, ha advertido en la mañana de este sábado que preocupa el incendio de Fasgar por un fuego que discurre por el Valle de Tremor, donde se va a trabajar a lo largo de la jornada para impedir su avance hacia la zona de la cantera.

Otro de los fuegos que mantiene al operativo en alerta es el de Barniedo de la Reina en la zona de Boca de Huérgano, cuyo punto más activo está en el flanco sur, en lo que va hacia Palencia, en la zona del Espigüete y Valverde de la Sierra.

En definitiva, el representante del Gobierno autonómico ha remarcado que los incendios «avanzan hacia la mejoría» mediente el trabajo de los medios en diferentes puntos de la provincia para que la situación mejore.

De igual manera, la evolución favorable en la provincia de Zamora ha permitiado que las autoridades hayan autorizado el realojo de los vecinos de las localidades zamoranas de Ribadelago Nuevo y Viejo y Moncabril que tuvieron que ser evacuados debido al avance del incendio forestal de Porto (Zamora).

Asimismo, se ha procedido a la apertura de todas las carreteras, excepto la ZA-103 desde San Martín de Castañeda a Laguna de los Peces, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.