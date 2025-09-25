Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la cascada de Covalagua, ubicada en Palencia. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Un auténtico tesoro natural: la recóndita cascada en Castilla y León que oculta una sorprendente leyenda

La Cueva de los Franceses oculta restos de soldados galos que cayeron durante la Guerra de Independencia

La Gaceta

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:27

Paisajes interminables, monumentos históricos y senderos propicios para realizar una escapada son muchos de los encantos con los que cuenta Castilla y León, proyectando auténticos tesoros naturales llenos de contrastes paisajísticos, biodiversidad y espacios protegidos.

Una de las grandes joyas ocultas es la cascada de Covalagua -con aguas cristalinas-, ubicada en Palencia y la cual pertenece al Monumento Natural de Covalagua, un espacio privilegiado que cuenta con un gran valor geológico y ecológico.

La caída del agua surge del manantial que recibe el mismo nombre y el cual está alimentado por un sistema kárstico subterráneo -erosión del agua en las piedras calizas- luciendo con todo su esplendor en la primavera y tras la abundancia de lluvias.

Un entorno idílico

Si algo destaca dentro del entorno son las calizas erosionadas por el agua que, posteriormente, han dado lugar a dolinas, simas y cuevas. En el caso de estas últimas, la más destaca es la de los Franceses. Situada próxima a la cascada, tiene un gran valor espeleológico y además, según cuenta la leyenda, la cavidad oculta restos de soldados franceses que cayeron durante la Guerra de Independencia.

Asimismo, desde el mirador natural cercano se pueden observar los valles del norte de Palencia y la Montaña Palentina, incluyendo parte del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina. El entorno de la cascada palentina alberga especies de flora propias de zonas húmedas y de montaña y también se pueden encontrar aves rapaces, corzos y otros animales típicos de ecosistemas de alta montaña.

