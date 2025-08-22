Aprobada la comparecencia de Mañueco en las Cortes por los incendios antes de septiembre con la abstención del PP Previsiblemente, la sesión detallará el operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales puesto en marcha desde la Junta de Castilla y León en esta campaña

E. P. Valladolid Viernes, 22 de agosto 2025, 13:16

La Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este viernes, con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios y la abstención del PP, la comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ante un Pleno extraordinario de las Cortes para explicar la gestión de los incendios que han asolado la Comunidad en las últimas semanas.

En concreto, en la reunión de la Diputación Permanente se ha dado luz verde finalmente la petición, por parte de una quinta parte de los miembros de la Diputación Permanente, de celebrar un Pleno monográfico con la comparecencia de Mañueco en periodo extraordinario, es decir, antes de que comience septiembre, una solicitud que partió inicialmente del Grupo Parlamentario Socialista.

Previsiblemente, la sesión, en la que el presidente detallará el operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales puesto en marcha desde la Junta de Castilla y León en esta campaña, tendrá lugar a partir del miércoles, ya que, tras la aprobación de por parte de la Diputación Permanente, debe transcurrir un periodo de 48 horas para convocar el Pleno.