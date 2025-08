La AEMET avisa: estas son las cuatro provincias de Castilla y León que se van a asar de calor este domingo

Aviso amarillo 🟡 de @AEMET_CyL por 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐬 𝐦𝐚́𝐱𝐢𝐦𝐚𝐬 entre las 13:00 y las 21:00 horas:



➡️Ávila: 38º C en el Sur

➡️León: 36º c en El Bierzo

➡️Salamanca. Entre 35 y 37º C en toda la provincia

➡️Zamora. 36º C en la Meseta.#FMAhttps://t.co/xBrrBvFbCM pic.twitter.com/R4GZpB04Ax