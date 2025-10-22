La AEMET activa el aviso amarillo este miércoles en seis provincias de Castilla y León Se esperan rachas de hasta 90 km/h

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este miércoles, 22 de octubre, el aviso amarillo por vientos del oeste y suroeste en seis provincias de Castilla y León. Concretamente, estarán bajo alerta Burgos, León, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora.

El aviso estará vigente entre las 20:00 y las 23:59 horas, con rachas que podrían alcanzar hasta 90 kilómetros por hora. Las zonas más afectadas incluyen la cordillera cantábrica de Burgos, León y Palencia; el norte, la meseta y la vertiente ibérica de Burgos; la meseta de León, Zamora, Valladolid, Burgos y Palencia, así como la zona de Sanabria en Zamora.

En general, se prevé cielo nuboso en la región, con precipitaciones débiles dispersas y probabilidad de chubascos en zonas de montaña del norte, que podrían ser persistentes en el extremo noroccidental. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en cotas altas. Las temperaturas experimentarán ligeros cambios y el viento soplará del oeste y suroeste, flojo a moderado, con rachas fuertes o muy fuertes, especialmente en el noroeste al final del día.