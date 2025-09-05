Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lorenzo Rivera, Miguel Padilla, José Manuel Cortés, de COAG, y María Ángeles Gómez, decana de la Facultad de Ciencias Agrarias. ALMEIDA

¿De dónde vienen los huevos?

COAG propone una asignatura para enseñar a los escolares cómo se producen los alimentos

Isabel Alonso

Isabel Alonso

Salamanca

Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:35

Que los huevos los pone la gallina y no vienen del Mercadona parece algo evidente, aunque no es así para muchos niños. Fue lo que comprobó la organización agraria COAG al realizar una encuesta entre escolares españoles en la que se les preguntaba de dónde venían una serie de productos. «La respuesta más repetida era que del Mercadona y del resto de grandes superficies... no se imaginaban que todos vienen del campo», contaba este jueves Miguel Padilla, secretario nacional.

Ante este panorama tan desolador, la organización agraria aprovechó el marco de la Feria para presentar el proyecto que ha impulsado junto con la Universidad de Salamanca: la creación de una asignatura que mejore el conocimiento de la «riqueza agroalimentaria».

«Nos parece que a nivel educativo es algo muy importante», insistía el responsable de COAG, que resumía en tres los objetivos de esta asignatura: explicar cómo y quien producen los alimentos; dar a conocer la actividad agraria y los efectos que tiene en el medio ambiente y, finalmente, lograr una alimentación saludable. «Y después de conocer todo esto, podremos elegir entre ir a una gran superficie a comer hamburguesas o comer otro tipo de alimentación», señalaba Padilla.

También Lorenzo Rivera, coordinador de COAG en Castilla y León, destacaba la importancia de dar a conocer entre los más jóvenes qué función cumple el sector agrario. «Revisando los libros de textos de los colegios hemos visto que apenas aparecen las palabras agricultura o ganadería, y si lo hacen a veces es en un tono despectivo, prácticamente criminalizando al sector».

Esta imagen «distorsionada» que COAG quiere corregir, sobre todo entre los más pequeños, es la base de este novedoso proyecto. «Estamos hablando de alimentación, de salud, de futuro... y el futuro lo tienen los niños que están en los colegios».

En Castilla y León, las consejerías de Educación y Agricultura han acogido positivamente esta idea, por lo que las primeras fichas didácticas podrían estar listas en octubre. «Además habrá visitas a granjas para que esos niños puedan ver 'in situ' cómo trabajamos en el campo en una experiencia que no olvidarán nunca», señalaba Rivera.

Por último, la decana de la facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad, María Ángeles Gómez, destacó la importancia de esta asignatura, especialmente por lo desconocida que a veces es su profesión. «Nos ayudará a tener más alumnos, que luego serán los que se incorporarán al sector primario, tan importante en Castilla y León y en el resto de España», concluyó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los interinos no llegan a cubrir las vacantes de Secundaria
  2. 2 Herido en una pelea tras ser golpeado con un palo en la cabeza en Ciudad Rodrigo
  3. 3 La plaza de Santa Eulalia se llena de verde con 16 palmeras y 1.105 plantas
  4. 4 El CIS lo confirma: este es el plato más representativo de Castilla y León
  5. 5 Ingresa en prisión el presunto agresor de la pelea de El Rollo que apuñaló a otro en una pierna
  6. 6 Nuevas obras en las vías de servicio de la A-66 pero sin noticias de la Autovía
  7. 7 Jorge Rey pone en aviso a toda España con lo que llega en los próximos días: «Se empiezan a asomar y son bastante fuertes»
  8. 8 Herido un motorista de 77 años en una colisión con un camión en la plaza de España
  9. 9 Seis colisiones en menos de 24 horas dejan un balance de siete heridos en Salamanca capital y provincia
  10. 10 Nadie se quiere perder el V Torneo Grupo Andrés

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿De dónde vienen los huevos?

¿De dónde vienen los huevos?