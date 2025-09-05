¿De dónde vienen los huevos?

Isabel Alonso Salamanca Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:35 Comenta Compartir

Que los huevos los pone la gallina y no vienen del Mercadona parece algo evidente, aunque no es así para muchos niños. Fue lo que comprobó la organización agraria COAG al realizar una encuesta entre escolares españoles en la que se les preguntaba de dónde venían una serie de productos. «La respuesta más repetida era que del Mercadona y del resto de grandes superficies... no se imaginaban que todos vienen del campo», contaba este jueves Miguel Padilla, secretario nacional.

Ante este panorama tan desolador, la organización agraria aprovechó el marco de la Feria para presentar el proyecto que ha impulsado junto con la Universidad de Salamanca: la creación de una asignatura que mejore el conocimiento de la «riqueza agroalimentaria».

«Nos parece que a nivel educativo es algo muy importante», insistía el responsable de COAG, que resumía en tres los objetivos de esta asignatura: explicar cómo y quien producen los alimentos; dar a conocer la actividad agraria y los efectos que tiene en el medio ambiente y, finalmente, lograr una alimentación saludable. «Y después de conocer todo esto, podremos elegir entre ir a una gran superficie a comer hamburguesas o comer otro tipo de alimentación», señalaba Padilla.

También Lorenzo Rivera, coordinador de COAG en Castilla y León, destacaba la importancia de dar a conocer entre los más jóvenes qué función cumple el sector agrario. «Revisando los libros de textos de los colegios hemos visto que apenas aparecen las palabras agricultura o ganadería, y si lo hacen a veces es en un tono despectivo, prácticamente criminalizando al sector».

Esta imagen «distorsionada» que COAG quiere corregir, sobre todo entre los más pequeños, es la base de este novedoso proyecto. «Estamos hablando de alimentación, de salud, de futuro... y el futuro lo tienen los niños que están en los colegios».

En Castilla y León, las consejerías de Educación y Agricultura han acogido positivamente esta idea, por lo que las primeras fichas didácticas podrían estar listas en octubre. «Además habrá visitas a granjas para que esos niños puedan ver 'in situ' cómo trabajamos en el campo en una experiencia que no olvidarán nunca», señalaba Rivera.

Por último, la decana de la facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad, María Ángeles Gómez, destacó la importancia de esta asignatura, especialmente por lo desconocida que a veces es su profesión. «Nos ayudará a tener más alumnos, que luego serán los que se incorporarán al sector primario, tan importante en Castilla y León y en el resto de España», concluyó.