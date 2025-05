Otra vez la duda de si hay terneros

Susana Magdaleno Salamanca Miércoles, 14 de mayo 2025, 13:54 Comenta Compartir

La duda vuelve a ser si hay terneros o no. Si la referencia es el mercado de ganados de Salamanca, el de esta semana fue similar en cuanto a desarrollo al de la semana pasada: ventas más fáciles de terneras que de terneros, buena asistencia de compradores y precios semejantes en general a los de entonces. No fue idéntico en que, en esta ocasión, las reservas de corrales sí siguieron la dinámica habitual y prácticamente coincidieron con la asistencia al mercado: la Diputación esperaba 705 cabezas el viernes y, al final, ayer hubo 658. Esta vez no hubo aumento sobre el número previsto y sí una disminución, que viene a ser lo habitual.

En cuanto a la asistencia, sorprendió que fue un mercado de «proximidad», porque las reses que hubo en el mercado procedían en la mayoría de la provincia de Salamanca. Si suelen estar igualados los ejemplares procedentes de esta provincia y los que vienen de Cáceres, ayer ganó ampliamente el origen salmantino. Hubo 344 cabezas de ganado procedentes de Salamanca y 134 de Cáceres. Sorprendió en este caso que sólo hubiera este número de ejemplares con origen Extremadura, que se vio superada incluso en reses por la provincia de Ávila, de donde llegaron 150. También hubo ejemplares que llegaron de León, Madrid, Orense y Valladolid.

Por otra parte, se confirmó en este segundo mercado de mayo que la asistencia de reses es inferior a la de años anteriores, algo que los ganaderos suelen atribuir a la disminución del censo y los tratantes apuntan también a las dificultades para vender animales vía mercado en momentos en los que la alta demanda permite cerrar buenas ventas desde las explotaciones. Hubo el año pasado en el mismo mercado (13 de mayo) 895 ejemplares (500 terneros, ayer 397; y 354 terneras, cuando ayer fueron 209). Sí sorprendió el número de vacas a la venta, que fue superior en el mercado de ayer que en el de hace un año: ayer hubo 45 y hace un año, 38, en ambos casos ya sin periodo de retención. No hubo dificultad de venta pese a la mayor oferta. En 2023 sí hubo el doble de ejemplares en este segundo mercado de mayo: 1.399.