Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Charca casi seca en la comarca de Ledesma y paisaje propio de agosto.

Cada vez más charcas secas por la falta de lluvias y las altas temperaturas

Hay zonas en las que es imposibe sembrar porque no llueve desde el mes de mayo

Susana Magdaleno

Susana Magdaleno

Salamanca

Jueves, 16 de octubre 2025, 06:10

Comenta

La falta de lluvia, inexistente en algunas zonas de la provincia de Salamanca desde el mes de mayo, es un problema para los agricultores pero también para los ganaderos por el incremento del número de charcas que ya están secas o que están a punto de estarlo. Esta realidad afecta a toda la provincia y ha vuelto a convertir las cubas de agua en necesarias en numerosas explotaciones, también porque se han secado sondeos en zonas donde algo así no ocurría desde hacía años. «Llevaba ya tres años bien y no me acordaba de lo que era estar sin agua», señala, por ejemplo, el ganadero José Alberto Martín, con vacas de leche en Terradillos.

En su zona, otros han pedido permisos a la Confederación para obtener agua del río o para realizar nuevos sondeos. Un problema añadido es la salida obligatoria de explotaciones ganaderas fuera del casco urbano, aunque ya antes tampoco era habitual utilizar la del municipio. Los ganaderos temen que la falta de lluvias se prolongue durante octubre. «El problema sería entonces muy grande», señala este ganadero.

Si él tiene vacas de leche, Ramón Guarido, ganadero de Valderrodrigo y presidente de la asociación ganadera «19 de abril», tiene ovejas de producción láctea y también vacas de carne distribuidas también entre los municipios de Villasdardo, El Manzano o La Vídola. El problema en todos ellos es la falta de agua y esa preocupación le hacen llegar también los socios de su colectivo. «No había visto nunca algo así», explica. «Hay veces que llueve más tarde, pero el problema es el calor que ha habido este verano y que ahora no es normal que sean 6 grados por la mañana y 28 al mediodía: los animales tienen ahora el catarro asegurado», lamenta, y apunta que él guarda de noche las ovejas en las naves para protegerlas del frío.

También en su caso tiene problemas por las siembras, imposibles en su zona por falta de agua suficiente desde el mes de mayo. Recuerda que el año pasado las ovejas ya estaban «al verde» el 1 de noviembre y que había empezado a sembrar a finales de agosto. Este año ha sido imposible, por lo que el paisaje es como el de agosto, con pastos secos, en los mejores casos y falta de alimento para el ganado en la mayoría de las fincas, que tienen que aportar los ganaderos.

En zonas más agrícolas de la provincia sí es habitual estos días ver tractores en las parcelas, bien realizando labores previas a la siembra, de preparación del terreno, o sembrando. Las dificultades son altas por la sequedad del terreno y también aumenta el coste de cara a la cosecha del próximo año. Esta situación se produce en un momento, además, en el que los agricultores vienen de la desilusión de la campaña, muchos con cereal aún sin vender debido a los bajos precios. En la Lonja de Salamanca, por ejemplo, el trigo cotiza esta semana a 201 euros/tonelada (había empezado a 232 el mes de enero): hace un año su precio era de 227, y en 2023, de 251.

En cuanto a la cebada, cotiza ahora en la Lonja Agropecuaria de Salamanca a 185 euros la tonelada, y empezó enero a 214. Su precio a mediados de octubre de 2024 era de 207 euros/tonelada y en el momento actual, pero en 2023, cotizaba en la misma Lonja Agropecuaria de Salamanca a 239 euros por tonelada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Portugal pidió la detención del fugitivo arrestado en Villares por delitos de atentado y tenencia de armas
  2. 2 Dos detenidos tras una espectacular huida en un coche robado desde Plasencia a Salamanca
  3. 3 La huelga por Palestina bloquea 16 trenes a Madrid y Valladolid
  4. 4 Así se produjo la peligrosa detención de los dos hombres que huían hacia Salamanca portando una escopeta
  5. 5 Los árbitros salmantinos se plantan: «No se pitará el partido»
  6. 6 La Junta dispara la inversión en Salamanca un 35% con el abastecimiento de agua y con terminar el bloque de consultas del Hospital como principales proyectos
  7. 7 Un motorista da positivo en cannabis tras chocar con una furgoneta en Villamayor
  8. 8 Jorge Rey advierte de un fenómeno que invadirá España: «Va a llegar con ganas»
  9. 9 Mercadona ya prepara su campaña de Navidad con ofertas de trabajo con sueldos de hasta 2.280 euros
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 15 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Cada vez más charcas secas por la falta de lluvias y las altas temperaturas

Cada vez más charcas secas por la falta de lluvias y las altas temperaturas