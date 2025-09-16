Vaya malasombra o mala suerte

Comenta Compartir

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado las cosas del campo, el medio rural, la política forestal y la pesca en manos de cuatro mujeres, con el permiso de uno de los Nadal, Alberto, el «menos peor» de los dos, que fueron conocidos en su tiempo con el apodo de los «Hermanos Malasombra». Carmen Crespo, que fue consejera de Andalucía y ahora es eurodiputada, será la coordinadora y teórica jefa del equipo; Mercedes Morán, actual consejera de Agricultura de Extremadura, se ocupará de la PAC y la Alimentación; la palentina Milagros Marcos tiene encomendadas las tareas relacionadas con el desarrollo rural y forestal, mientras que la gallega Rosa Quintana llevará todo lo relativo a la pesca.

Y, por arriba, en el vértice del mando, estará Alberto Nadal, que fue estrecho colaborador de Cristóbal Montoro en la época de Mariano Rajoy como secretario de estado de Presupuestos; ahora ocupa ya la vicesecretaria general de Economía y Desarrollo Sostenible de los populares, de la que dependerá la política agraria, rural y pesquera.

Y eso a pesar de que Alberto Nadal ni entiende ni comprende que en la UE haya una Política Agraria Común (PAC) y una Política Pesquera Común (PPC), que son en su origen y su esencia políticas proteccionistas, algo que está muy alejado de su visión liberal de la economía.

Me consta que Feijóo quiere conceder la máxima importancia a las cosas del campo y de la pesca de cara a los próximos ciclos electorales, con el fin de evitar que Vox le «coma la tostada» en lo que podría denominarse el voto rural y agrario. Hay preocupación en la sede de la calle Génova al respecto.

Una buena prueba de ello es que, según se filtró en varios medios, tenía previsto crear una vicesecretaria general de Agricultura y Pesca y situarla al mismo nivel que las otras existentes en el organigrama de los populares, incluida la encomendada al ya citado Nadal. Sin embargo, al final no lo ha hecho, y mucho me temo que ha sido porque no ha encontrado la persona adecuada que, además, estuviese disponible para esa tarea en el banquillo de los populares. El hasta ahora «no equipo» agrario y rural del PP ha sido una jaula de grillos, sin orden ni concierto.

Lo explico con un ejemplo: ¿cómo es posible que al acto protagonizado por Feijóo el pasado domingo en Membrilla (Ciudad Real) no asistiesen la mayoría de los consejeros de Agricultura y Pesca de las once Comunidades Autónomas en las que gobierna el PP?

Además de presentar al nuevo equipo, el líder popular desgranó allí cuál es su conjunto de propuestas y medidas y resulta que los encargados de ejecutarlas en parte no estuvieron presentes. Supongo que sus razones tendrían y muy poderosas, pero la cosa no deja de tener un punto de «malasombra».