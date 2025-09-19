Menos vacas que un año antes

Susana Magdaleno SALAMANCA Viernes, 19 de septiembre 2025, 06:20 Comenta Compartir

La estadística sobre efectivos de ganado bovino que ha publicado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondiente a mayo de 2025 apunta a que ha aumentado el censo de bovino en España con respecto al mismo mes de un año antes y, sobre todo, con respecto a noviembre de 2024. Pero, sin embargo, la recuperación del número de vacas es lenta, con menos que las que había en mayo de 2024.

En total, en España el censo de mayo de 2025 apunta a 2.036.718 vacas de carne y, en cambio, justo un año antes era de 2.047.541 (10.823 más que en la última encuesta). En el caso de Salamanca, estos datos de mayo de 2025 del Ministerio apuntan a 280.895 vacas de carne en mayo de 2025 y en mayo de 2024 eran 281.579, que son 684 menos). En cuanto a vacas de leche, también hay menos en la comparativa entre esos meses: a nivel nacional, en mayo de 2024 eran 783.276, y en ese mes de 2025, 774.007. En cuanto a Salamanca, pasó de las 4.780 de mayo de 2024, a las 4.606 de un año después.

Durante el año, los buenos precios de las vacas, históricos, han animado a ganaderos a vender este tipo de animales adultos antes de lo que suele ser habitual, lo que ha influido en los censos.

A la vez, también ha bajado el número de novillas tanto a nivel provincial -de 14.584 a 13.337- como nacional - eran 150.358 en mayo de 2024 y 131.403, en ese mes de 2025, en la encuesta recién publicada-.

En cambio, ha aumentado el número de hembras de 12 a menos de 24 meses para reposición: en mayo de 2024 en Salamanca había registrados en el censo que realiza el Ministerio de Agricultura un total de 28.572 y un año más tarde, en mayo de 2025 son 29.886. A nivel nacional la tendencia es idéntica, con 414.149 en mayo de 2024 y 429.695, justo un año después. La venta de vacas este año y el mayor número de hembras que quedan en la explotación para reposición de los ejemplares adultos que salieron explica en parte la falta de oferta de terneras de los últimos meses en relación a la demanda.

Salamanca es en esta última encuesta la provincia de España con mayor número de ejemplares de vacuno, con 596.837 (eran 591.863 un año antes) y 4.974 ejemplares más que hace un año. Le sigue la provincia de Cáceres, con 591.217 reses de vacuno. Salamanca destaca en animales menores de 12 meses destinados a sacrificio, con 114.386 en esta última encuesta por los 83.337 de Cáceres. Sin embargo, la provincia cacereña tiene un mayor número de vacas: en Salamanca son 280.895 de carne y 4.606, de leche en la última encuesta publicada y en Cáceres el número de las de carne es mayor, de 303.352, aunque inferior al de mayo de 2024, cuando tenía registradas 304.437. De leche, ahora 912.

La anterior referencia a esta encuesta era la de noviembre de 2024 y de esa fecha a mayo de 2025 sí se ha experimentado una fuerte subida del censo. En vacas había registradas en Salamanca en noviembre 277.521 de carne por las 280.895 de la última encuesta, y esos datos venían de un mayo, el de 2024, con más vacas que en este último censo (281.974).

La tendencia en precios por el desajuste de oferta y demanda sigue al alza en las lonjas. En la de Binéfar, incremento general, con las vacas que suman 0,06 euros/kilo canal y el resto de categorías de vacuno de carne, entre 0,03 y 0,05 euros. En la del Ebro, subida general de 0,05 con la excepción de las vacas, que repiten.