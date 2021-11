Unicaja Banco, entidad de referencia en el apoyo y compromiso con el agro

Unicaja Banco ha vuelto a liderar la PAC en Salamanca con 3.018 expedientes domiciliados de los 8.849 presentados

Unicaja Banco se encuentra en estos momentos comercializando la campaña del Seguro Integral de Cereales, conocida en el sector como la línea 309 de herbáceos extensivos.

A través de tres módulos, este seguro cubre los daños por incendio, sequía, pedrisco, no nascencia y otros riesgos climáticos no controlables por el agricultor. También incluye una garantía a la paja de cereales de invierno, con cobertura frente a pedrisco incendio y riesgos excepcionales. Y en el caso de instalaciones, incluye cualquier riesgo climático no controlable por titular.

En el caso de los cultivos de secano este producto puede contratarse hasta el 20 de diciembre.

Unicaja Banco también ofrece a agricultores y ganaderos salmantinos unos seguros agrarios y seguros de daños, destinados a proteger y garantizar la producción y las instalaciones de sus explotaciones. En el marco del acuerdo que mantiene con Caser, la entidad pone a disposición de sus clientes, y aquellos interesados en contratarlos, el Seguro Agrario Combinado (Agroseguro) y el Seguro Agrocaser para Explotaciones Agropecuarias. La entidad ofrece financiar al 0% de interés el pago de las primas de ambos seguros.

El Seguro Agrario Combinado ofrece todas las coberturas y prestaciones que necesita una explotación, con las ventajas de que el cliente puede elegir el grado de protección que necesite, así como beneficiarse de un descuento directo en la póliza al ser un seguro con subvención estatal y un pago adaptado a sus necesidades.

El Seguro Agrocaser para Explotaciones Agropecuarias ofrece amplias coberturas para garantizar la protección de las explotaciones y la producción: incendio, robo, responsabilidad civil derivada de animales, pérdida de beneficios, avería de maquinaria, daño y robo de bienes en el campo, la muerte causada por determinados riesgos accidentales (incendio, ataques de animales o perros asilvestrados, ahogamiento, etcétera), robo del ganado, y otras coberturas opcionales a elegir. Asimismo, el seguro ofrece dar cobertura a la vivienda del asegurado dentro de la explotación.

Los interesados pueden ponerse en contacto con las oficinas de la entidad, preferentemente mediante vía telefónica y/o telemática o solicitando cita previa.

Por otro lado, Unicaja Banco y el Grupo Santalucía han lanzado su primer plan de pensiones sostenible, Uniplan Futuro Sostenible, que constituye una alternativa de inversión financiera cuyos objetivos de rentabilidad se alinean con los valores sostenibles. Este plan será gestionado por Unicorp Vida y comercializado por Unimediación SL a través de Unicaja Banco, e invertirá de forma mayoritaria en activos que promuevan inversiones sostenibles.