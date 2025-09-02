Triunfar con una comida inolvidable

EÑE Galindo y Perahuy Martes, 2 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

Bien se trate de un día especial en familia, con amigos, o simplemente disfrutar de una comida en la que el factor calidad de la carne sumado a un respetuoso manejo de la misma hace que el paladar se rinda a cada bocado, cuando se quiere triunfar el lugar ideal es Restaurante La Rad que desde hace varias décadas es un referente por el mimo y tiempo que emplean en sus recetas.

Los profesionales del Restaurante La Rad propondrán a cada grupo los platos y elaboraciones más adecuadas. Trabajan los 365 días del año desde las 7 de la mañana y disponen también de hotel y cafetería en la que degustar hasta 15 variedades de pinchos.

Si algo destaca en este establecimiento es un espectacular manejo de los chuletones de carne madurada, al que se suman los asados clásicos como el tostón y el cordero lechal, que incluso se pueden solicitar para llevar y se encuentran entre sus especialidades, así como el tostón cochifrito al estilo segoviano.

Los que busquen chuparse los dedos deben degustar el famoso Tomahawk, que es una carne premium y una de las piezas más deseadas del ganado vacuno. Se trata de un corte extraído de las costillas delanteras de la res, conservando el hueso, cuya presencia y sabor son excepcionales.

Para quien busque pescados y postres caseros también cuentan con propuestas de éxito asegurado. Disponen tanto de menú como de carta y sus instalaciones son amplias, de manera que se puede prolongar la sobremesa con una copa, o incluso pedir un cóctel. Es aconsejable hacer reserva en el 923 34 21 86.

Restaurante La Rad

Camino de los Lecheros, 1, A-62 Salida 252 ( Urbanización) - 37449 Galindo y Perahuy (Salamanca)

Teléfono: 923 34 21 86

www.hotel-larad.com