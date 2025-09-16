Hay protestas y protestas

Comenta Compartir

Los ganaderos y agricultores saben bien lo que es una protesta. Lo del control que tiene la Policía. Lo de si te deja mover, o no. Saben bien que esto de las manifestaciones se reduce a lo que digan o, más bien, a lo que les digan. Que si dicen que ahí no se queda nadie, te acabas marchando. Lo vieron en las tractoradas. También saben que si habrá, la Policía sabe ya dónde, cuándo y quiénes. Que pasó con los grupos de WhatsaApp de tractoradas, que llegaba antes la Guardia Civil que los agricultores y ganaderos. Y que si movieron los tractores fue porque les dejaron. Y si les pusieron luego multas fue porque va a ser que no. Y saben bien que si dicen que te vas, te tienes que ir, como hace algo más de dos años, cuando las protestas para pedir cambios en la tuberculosis bovina. Y saben que si te identifican un día, mejor no vayas el siguiente. Y saben que las multas y ese control hace que ahora los agricultores y ganaderos se piensen mucho hasta lo de coger una pancarta, no ya cortar una autovía. Aunque no les llegue el dinero con el precio al que está el cereal. Por muy mal que se les ponga el tema. Y eso que lo suyo no se trató de poner en peligro la vida de ciclistas, tirando chinchetas y demás. Por eso en el campo sorprende lo que ocurrió en la Vuelta Ciclista a España. Que fueran una etapa tras otra y que volvieran. Y que la Policía estuviera, pero de esa manera, como si no hubiera violencia, como si los manifestantes soltaran palomas. Como si cruzarse con un ciclista que va como va, no fuera un riesgo para el ciclista. Y que hubiera tan pocos detenidos. Con la que se armó. Que se suspendió la Vuelta. Sorprende en el mundillo del campo que en Madrid, con publicación incluso el día anterior de dónde era la «quedada», les dejaran quedar. Sorprende en el campo que, con lo importante que es la Vuelta a nivel deportivo, pero también económico y de imagen, ocurriera. Sorprende que con llamamiento previo a bloquear la Vuelta, vía megáfono, se llegara a bloquear. Y sin tractores. Y que diga el presidente que la protesta fue pacífica. Que se ve que hay protestas y protestas. Y en la próxima del campo, mejor poner en el tractor la bandera de Palestina. O la que le parezca bien al presidente.