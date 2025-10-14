Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

DE CAMPO

Menuda semana

Susana Magdaleno

Martes, 14 de octubre 2025, 05:15

Comenta

Esto está en un a ver qué pasa. Qué pasa con el vacuno, sobre todo con la dermatosis nodular contagiosa. En el qué pasará con ... los precios de terneros o vacas: si se toman otra pausa, como la semana pasada en la mayoría de lonjas, o vuelven a coger carrerilla porque hay poco ganado.

lagacetadesalamanca Menuda semana