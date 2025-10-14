Esto está en un a ver qué pasa. Qué pasa con el vacuno, sobre todo con la dermatosis nodular contagiosa. En el qué pasará con ... los precios de terneros o vacas: si se toman otra pausa, como la semana pasada en la mayoría de lonjas, o vuelven a coger carrerilla porque hay poco ganado.

Está en el qué pasa con esa enfermedad, en cómo actuar. Que se reunieron el Ministerio y las comunidades y el ganadero está a la espera de qué hacer, de cómo se lo toma y de cómo se protege. Y en quién le protegerá y de qué forma.

Están en el qué pasarán los tratantes, que dirán que esto viene a ser una más. Que primero la tuberculosis, con la venta limitada en el mercado, y ahora viene esto. Qué pasará con ellos, que siempre han sido importantes.

Está el qué pasará con los corderos, que va unido al vacuno en muchas de las exportaciones. Y está el qué pasará con los envíos, que la semana pasada estuvieron algunos parados.

Están los agricultores en el qué pasará con la cosecha. Que vienen de una al límite de la rentabilidad o a saber, y se meten en una siembra con más costes e incógnitas en precios y producciones. Y están en el qué pasará con el maíz y con la patata, y que menos mal que hay agua suficiente para regar con el calor de ahora. Y todos, agricultores y ganaderos, pendientes de la PAC, de los anticipos que pueden llegar a partir de esta semana. Y la Junta de Castilla yLeón mantiene que de qué pasará, nada, que aquí no pasa nada, y que cobrarán en eso.

Y está el a ver qué pasa con la remolacha. Con lo del cierre de la planta de Jerez y lo que pueda pasar aquí. Y está en estas el agricultor, y así está el que se compró la máquina. Menuda semana.