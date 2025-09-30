Ese lobito hambriento

Comenta Compartir

Se habla mucho del vacuno, de lo que sube, de que volvió a subir. Y se habla mucho de lo que se pregunta por las vacas. Y de lo que suben. Y de la moda de las hamburguesas. Y de que no hay y del daño de la EHE. Y de lo que viene con Mercosur y que quién tuviera vacas y bla, bla, bla.

Pero se habla poco de los corderos. A lo mejor porque el consumo nacional es el que es. A lo mejor porque los rebaños son los pocos que son. A lo mejor por eso un lechazo se vende ahora, como si nada, a 100 euros. Y es curioso. Que pasa como con el vacuno, que no hay corderos, que no hay ovejas, que hay demanda, que hay exportación. Que se vende el cordero. Pero las ovejas, al contrario que las vacas, están como están. Que hay movimiento, pero poco. Que se necesitan, porque la lengua azul ha acabado con muchas este año en otras comunidades, y que se compran, pero solo si se encuentran, que no se buscan. Para lo que podría ser. Que con una oveja de 170 euros, por decir algo, tienes en nada dos corderos de 100. Y ni por esas.

Será, a lo mejor, porque esto de las ovejas se acaba. Que pocos están por ser ganaderos. Que hay que saber. Que los días son muy largos. Que el precio está bien, pero ha estado muy mal. Que pasa como con las cabras. Que no hay plan del ovino ni ganas de ponerlo en marcha. Y que está el lobo, ese animal de cuento para el Gobierno y feroz para el ganadero. Y que mata 12 ovejas y deja al dueño que venció todo lo anterior ya sin ganas de rebaño. Y que si fue en un pueblo de pocos vecinos, te deja sin vecinos. Y que si no puedes hacer nada y el lobo vuelve cada día, te desesperas. Y si te dicen que la cosa va para largo, el ganadero huye. Y con esta actitud se frota las manos quien cree que el ganadero molesta. El que dice, como Transición Ecológica, que hay pocos lobos. Que pobres. Y desconvoca una reunión porque comunidades del PSOEy del PP, que no hay colores, mantienen que no es así y que la especie goza de buena salud. Y piden que si hace daño, se actúe y no como ahora. Y el Gobierno, que no.Y en nada no le quedará otra que tirar del plan de ovino, pero para que coma el lobo. O se divierta. Que sin ovejas se va a quedar con hambre.

