El lío de la dermatosis nodular contagiosa

No podían fiarse de lo bien que les iba, o eso creían, y va a ser que es verdad. Que lo peor de la ganadería y de ser ganadero viene a ser que porque sí, porque toca, de repente todo parece que se tuerce o que puede torcerse. Por un bichito que vuela, por un algo que pasaba por allí, por un animal que estaba junto a otro. Sin comerlo ni beberlo. Porque toca. Y ahora, cuando el momento era y es de precios altos, aparece la dermatosis nodular contagiosa y no se sabe en qué quedará. Y la cosa está en qué hacer, si es que hay que hacer algo, y en que expliquen y en que prevengan. Para estar más tranquilos.

Existe preocupación. El que diga que no y viva del vacuno, o estaba en otra cosa o da en el polígrafo que miente. Aunque sea por lo que ha hecho Francia que nada más conocer el caso de España, ha establecido una zona restringida. Que sorprende, que allí llevan 79 brotes desde el 29 de junio. Y que sorprende que estudien vacunar ya en la zona próxima al caso español.

Lo que se vivió en el mercado de ganados de Salamanca, por ejemplo, fue en la línea de la preocupación y en la de que algo pasa. Ocurrió lo que en todo el año nunca había pasado: que de un rato a otro se duplicaron las reservas. Que fue conocerse el caso y pasar a muchas más como si, de repente, surgieran las prisas. Y luego en las naves se vio un mercado más parado. Por lo que fuera. Y se vio que hubo compradores que dijeron que no compraban porque se había suspendido tal o cuál pedido. Y hubo exportadores que indicaron que les era imposible sacar animales. Que no se sabe cuántos países desconfiarán. Y hubo quien vendió bien y no se dejó impresionar por la preocupación. Por el cuidado que bajan, que también hubo. Y la preocupación ahora es estar coordinados, y la preocupación es saber si habría vacuna o no y la preocupación está ya no en lo que es, que el sector lo conoce, sino en el qué hacer. Y la tranquilidad está en que es una enfermedad que no se contagia a las personas.

Y en estas parecía que estaba el Ministerio de Agricultura, preocupado. Que ha pedido que se extremen las medidas de bioseguridad. Y dices, pues lo está, pero resulta que sólo hasta ahí. Que tenía una reunión prevista con las comunidades autónomas y la ha dejado para otro día. Que no es con consejeros, sino con jefes de servicio. Y si hay preocupación, o porque la hay en Francia, será mejor citar a consejeros ante una enfermedad que aparece por primera vez. A ver si nos acordamos de lo que ocurrió con la EHE, que estaba aquí pero el Ministerio de Agricultura jugaba al «no te veo».Que este caso es en Cataluña pero está en que afecta al resto de España. Que era un buen momento de precios y puede seguir siéndolo. Que no se sabe. Que pasa un mosquito volando y todo puede torcerse. O no. Que se preocupen, porque preocupa.

