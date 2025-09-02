Cuando da igual Salamaq

Comenta Compartir

A BRE Salamaq. Y habrá quién diga que le da igual. Que abra la feria, que muy bien, pero que de ir, nada. Que no quiere jaleos. Que acaba de volver de vacaciones. Que habrá ganaderos, se sabe. Y que serán muchos, pues también. Que están los de Salamanca y los de Castilla y León y los de media España, pues que disfruten. Que habrá agricultores. Más de lo mismo. Que se hablará de la nueva PAC, pues claro. Que se tomará el pulso al sector, pues como siempre. Que se hablará de la patata, pues lo normal cuando se está en la cosecha. Y cuando el precio no acompaña. Y cuando entra de fuera. Ycuando hay poco anuncio de consumo de la española. Que algo se podrá hacer. Como con la Ley de la Cadena. Al menos, no decir que funciona. Se hablará.

Y habrá quien diga que le da igual. Y no estará en la Feria. Aunque haya vacas, muchas. Aunque se vaya a hablar de lo caras que están. De hasta cuándo habrá pocas. Que cómo con poco ganado, sigue Salamaq tan fuerte en vacas. Se hablará de la vuelta de la exportación de terneros a Marruecos. Y a lo mejor dicen que hasta dentro de un par de años no se recuperará la normalidad que se perdió con la EHE. Y se hablará de lengua azul. Que hay menos ovejas en la feria este año por eso. Que dice el Ministerio que no quiere saber nada de la estrategia, que es cosa de las comunidades. De eso se hablará. De que la apoyó. Y que de ayudas, nada. Que ni se lo plantea el ministro. Y que los consejeros le dejen tranquilo, que estos acuerdos tienen que ser de técnicos.

Empieza Salamaq y todos parece que quieren estar. Que llueven peticiones de entradas. Que si quieres quedar bien, regalas. Que en el País Vasco hace tiempo que organizaron el viaje de ganaderos. Porque en Salamaq está el mejor ganado. Y si hay que comprar, se viene. O para hablar de los aranceles de Trump y de Mercosur. Y hablar de esos barcos de maíz que llegaban en septiembre, pero que se ve que no llegan. Y de la paja, también, pero menos porque esto es ganadería y está barata. Y de la cosecha, que cuándo liquidas. Y se hablará de despoblación, del medio rural, de abandono. De la última tecnología, de investigaciones. Se hablará de mucho. Por eso sorprende lo de Planas. Que no esté. Que no encuentre hueco en 5 días. Y que lo supiera desde julio. Y que silbe cuando le piden que ponga estand. Y que le escriba el presidente de la Diputación y le conteste, pero a través del Director de Gabinete. Como si Salamaq, y lo que pasa en ella, le diera igual.