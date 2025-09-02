La subida de precios del vacuno «calienta» Salamaq Cotizaciones históricas con lonjas que reflejan que la demanda de carne supera a la oferta, lo que aumenta el interés por comprar ganado en la feria de Salamanca

Susana Magdaleno SALAMANCA Martes, 2 de septiembre 2025, 07:28 Comenta Compartir

La semana ha empezado como terminó la anterior: con subida de precios del vacuno y eso «calienta» la celebración de la feria ganadera Salamaq, que acoge siete subastas y cuatro concursos nacionales de ganado puro desde este jueves hasta el próximo lunes día 8. Está previsto que en las naves haya 1.500 ejemplares de equino, porcino, ovino, aves, caprino y, de ellos, 1.010 de vacuno de 19 razas.

La Lonja de Salamanca cerró este lunes con subida de las terneras para cebadero (+0,02 euros/kilo vivo), repetición de terneros, y fuerte subida en vacuno de carne, donde terneras, añojos, vacas, toros, novillos y erales aumentaron 0,06 y, aún así, a los ganaderos les pareció insuficiente en un mercado «roto».

Salamanca siguió la misma tónica que las principales lonjas la pasada semana, lo que a horas de que abra sus puertas la feria agropecuaria Salamaq (4 al 8 de septiembre), alimenta las esperanzas de transacciones, aupadas tanto por la bajada del censo y la necesidad de reponer animales, como por las cotizaciones históricas que vive el sector y que aún no visualizan el techo.

La Lonja de Binéfar venía de incrementar el precio de vacas (0,10 euros/kilo canal), machos (0,03), hembras (0,04) y también machos vivos (0,03) para exportación. La lonja reflejó así una tendencia alcista: acabó el verano, se ha vuelto ya a las ciudades y ha aumentado con ello la demanda de carne de vacuno. Binéfar reflejó más demanda hacia todos los destinos por un precio en España competitivo en relación a otros países y falta de oferta, sobre todo de hembras, lo que hizo que el incremento de cotizaciones fuera mayor. Además de en Europa, la esperanza también está en Argelia porque parece haber vuelto a las compras.

La Lonja del Ebro había repetido vacas la pasada semana, pero subió añojos (0,02), terneros (0,02) y terneras (0,03). Y también Extremadura subió machos (0,03) y hembras (0,06), reflejando esa mayor demanda. Aumentó también la cotización de terneras cruzadas (0,02) y añojos cruzados (0,01). También Mercolleida había reflejado aumentos en sus cotizaciones de vacuno (0,03).

En el sector se coincide en el subida de ventas como causa, unida a la bajada del censo, lo que hace que se busquen más animales de los que hay disponibles en el campo y en los cebaderos. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación corresponden a la encuesta ganadera de noviembre de 2024, que refleja una disminución de ejemplares de vacuno, con respecto al mismo mes de 2023, de 120.685 ejemplares. En el caso de Salamanca, la provincia con mayor número total de ejemplares de vacuno en ese estudio, se pasó de un total de 567.502 reses en noviembre de 2023 a 558.114 en 2024 debido a la gran incidencia que tuvo, sobre todo, la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE).

Como ejemplo de la «locura» de precios de este año, el pasado, a días de abrir la feria Salamaq, un ternero de vida de «primera» cotizaba en la Lonja de Salamanca a 4,30 euros/kilo y ahora, a 6,11; un toro extra, a 3,55 euros/kilo canal, y ahora, a 5,24; y una vaca extra pasó de 4,66, a alcanzar la que parecía una barrera imposible, la de llegar a 6 euros. La expectación en vacuno, con gran año para los ganaderos salvo por los incendios, es máxima porque a la subida de precios se une la disminución de costes de producción.

Temas

Ganaderías

España

Salamanca

Salamaq