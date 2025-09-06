Solidaridad en 'Salamaq': los ganaderos se movilizan para ayudar a un compañero afectado por los incendios Una porra para adivinar el peso de Oportuno y de una vaca charolesa recauda fondos, mientras varias donaciones de compañeros refuerzan el rebaño de David Llamazares

Isabel Alonso Salamanca Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:33

La solidaridad del sector ganadero se hace visible estos días tras los devastadores incendios que han afectado a la comarca leonesa. También en 'Salamaq 2025'. David Llamazares, ganadero de la zona, ha perdido una decena de animales, entre vacas y terneros, y ha recibido el apoyo inmediato de sus compañeros a través de la asociación UCHAE.

Como iniciativa solidaria, se ha organizado una porra en la que los participantes deben adivinar el peso de Oportuno, un ejemplar del salmantino Alberto Martín Gallego, y de una vaca charolesa. Todo el dinero recaudado hasta el final de la feria se destinará a ayudar a Llamazares en la reconstrucción de su explotación. Además, un ganadero de Cantabria ha donado dos terneros para reforzar su rebaño.

Ampliar Urna instalada en el recinto para llevar a cabo la porra.

«Estoy muy emocionado por la solidaridad que me están demostrando mis compañeros», ha afirmado Llamazares, visiblemente conmovido.

Quien acierte la porra no solo contribuirá a una causa solidaria, sino que también recibirá un lote de productos cárnicos como premio. La iniciativa refleja el fuerte espíritu de colaboración que caracteriza al sector ganadero frente a situaciones de emergencia.