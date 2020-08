Sin demanda de PCR para las cuadrillas en la vendimia en Salamanca

La vendimia ha comenzado en Salamanca, en concreto en la Denominación de Origen Protegida -DOP- ‘Sierra de Salamanca’, con la novedad del ofrecimiento de pruebas PCR a aquellos de otras zonas que realicen labores de recolección. De momento, y a pesar de que tanto esta Denominación como la de ‘Arribes’ han ofrecido la posibilidad de realizarlos en colaboración con la Junta, que cede el laboratorio de Villaquilambre (León), el carácter ‘familiar’ de la vendimia en Salamanca hace que, al menos de momento, no exista demanda y sea difícil que vaya a producirse.

En el caso de ‘Sierra de Salamanca’ la Denominación no tiene constancia de que hayan llegado viticultores de otras zonas después de la consulta realizada a las bodegas, por lo que las pruebas PCR no tendrían sentido. En esta zona, como ocurre en la Denominación ‘Arribes’, la vendimia es mayoritariamente familiar o realizada con gente de la propia zona. “Cuando vienen de fuera suelen convivir en un piso pero aquí son gente local que vuelve a su casa y, además, no hay mucho contacto en la vendimia: es casi imposible contagiarse”, dijo Miquel Udina, director técnico de “Sierra de Salamanca”. La Denominación ha pedido a las bodegas que extremen las precauciones -evitar tocar cajas, usar gel para guantes, distancia interpersonal...- pero aún así Agustín Maíllo, presidente de este colectivo, mantiene que “son aspectos importantes pero hay que tener en cuenta que siempre se trabaja así”.

En ‘Arribes’, Carlos Capilla, director técnico, recorre la zona y ofrece PCR que pone a disposición también la propia Denominación, como en el caso de “Sierra de Salamanca” a trabajadores que pudieran llegar de otras zonas de salud distintas a a Arribes -Aldeadávila, Vitigudino, Lumbrales, Sayago y Aliste- o que se muevan entre ellas. De momento, la respuesta es que no se va a contratar a nadie o que quienes acuden no cambiarán de área de salud para vendimiar. En ‘Arribes’ la vendimia está previsto que comience entre el 10 y el 15 de septiembre.