«El señor que pensaba comprar dos camiones de paja...»

El girasol centró buena parte del debate en la mesa del cereal, donde ya desde el principio se preveía un choque entre agricultores y compradores. «Es imposible que nos pongamos de acuerdo porque yo vivo de ello y tú eres un intermediario», le llegó a decir José Miguel Sánchez a José Antonio Marcos, en un resumen del enfrentamiento que hubo entre ambas partes.

El debate había comenzado minutos antes con Javier Cuesta, en el lado de los agricultores, poniendo sobre la mesa los primeros precios: «En Sevilla y Córdoba está en 580 euros el alto oleico», aseguró provocando ya los primeros comentarios de rechazo de los compradores. «Sevilla siempre marca los precios y está a 580, si le quitamos 30 de portes lo tenemos a 550», confirmó a su lado Raúl del Brío.

Los operadores tomaron la palabra bajando el rango de precio hasta los 520 euros para el alto oleico y los 430 del normal. «Me encanta que se hable de Andalucía cuando aquí la mayoría de los agricultores deja el girasol en Olmedo, Villanubla... es curioso que el único precio que decís sea el más caro y que no os interese hablar de los de las fábricas más cercanas», protestó Jaime Jordán de Urriés.

También José Antonio Marcos se mostró en desacuerdo con las cotizaciones propuestas por los productores y pidió hacer una media o directamente no cotizarlo si no se lograban acercar posturas . «Hablar de Sevilla aquí no tiene sentido porque ya han puesto precios otras lonjas», insistió el comprador. «¿Y de León sí podemos hablar?», le respondió Javier Cuesta, poniendo en duda los 515/ 425 euros fijados allí. «Que el girasol va para arriba, no tengáis miedo», les animó el productor.

La falta de acuerdo entre ambas parte se tradujo en una ronda de cotizaciones que obligó al presidente a mediar, dejando la primera cotización en 530 euros para el alto oleico y 440 para el normal.

Tampoco hubo consenso con el precio del cereal, donde los compradores pidieron bajar productos como la cebada y el trigo. «Llevamos semanas diciendo aquí que la generalidad del trigo no se compra a estos precios, igual que pasa con la cebada», aseguró José Antonio Marcos, aunque finalmente el presidente optó por repetir todo. También la paja, el producto con el que más de acuerdo estuvieron: hay más demanda por la falta de otoñada.

Subidas en el ovino y acuerdo para repetir los cerdos en el ibérico

La Lonja aprobó nuevas subidas en el ovino: 0,10 para los animales de 13 a 19 kilos y 0,05 para el resto de categorías de corderos. Fue tras un rápido debate donde únicamente el comprador Antonio González se negó a seguir tocando para arriba los precios: «Es una semana de mucha tranquilidad, estamos muy caros, es final de mes... y eso hace que haya un poquito de miedo», aseguró durante el debate, apoyado por su compañero Ángel Francisco Jiménez, que recordó a los ganaderos que el consumo de lechazo «ha bajado mucho».

Al otro lado de la mesa, Celestino Martín propuso dejar igual las tres primeras categorías de lechazos y subir todo lo demás, un idea que acabaron secundando el resto de vocales, salvo Antonio González.

Más largo e intenso fue el debate del porcino ibérico, que terminó con el acuerdo de la mesa de repetir el precio de los cerdos de cebo y de cebo de campo esta semana y subir 1 céntimo la siguiente. Aunque para llegar a este punto costó, y mucho. El industrial Isidoro Blázquez volvió a ser uno de los más contundentes a la hora de pedir parar las subidas. «Hoy es una repetición clara de todo, incluidos los lechones», protestó. «El sector pide a gritos una estabilidad», aseguró a su lado Fernando Santos frente a la opinión generalizada de los ganaderos. «Sigue habiendo más oferta que demanda, pero si queréis suavizar un poco podemos subir 0,01 una semana y a la siguiente repetir», propuso Igor Pujol.

Debate del vacuno en la carne

La escasez de oferta y el desfase de la Lonja volvieron a centrar el debate del vacuno en la carne, que acabó con una contundente subida de 0,15 para los añojos y de 0,10 para las terneros. «La escasez de animales ha generado un círculo vicioso », llegó a reconocer el ganadero Ángel José Calderero. «Están subiendo mucho, el ganadero lo sabe y retira los animales, reduciendo aún más la oferta», apuntó. «Ganado hay poco y el que lo tiene lo retiene porque los precios suben de semana a semana», confirmaba Emilio Galache.

También los compradores reconocieron la demanda que hay, aunque pidiendo prudencia tanto a ganaderos como a presidente. Antonio García habló de una venta «mala», aunque compensada por la escasa oferta. «Como hay poco ganado todas las carnes suben», afirmó mientras Rafael Patrocinio reconocía la mejoría del añojo, por delante de la ternera. «Estamos entre muy bien y excelente: la ternera, muy bien y el añojo, excelente», le respondió Ángel José Calderero. Junto añojos y terneras subieron también las vacas: 0,10 para todas las categorías, salvo las extras, para las que se aprobó un repunte de 20.

Con el 'subidón' de la carne todavía reciente arrancó el debate de los terneros de vida. «Es la misma canción de las últimas semanas: más oferta que demanda. Los terneros se venden como rosquillas, aunque aquí al mercado no puedan venir por los problemas con el saneamiento», aseguró Adolfo Sánchez. José Daniel Martín habló del buen momento del sector, «donde la carne está alegre y el comprador está también alegre y tiene menos miedo que estos meses de atrás».

Los compradores volvieron a pedir prudencia, aún reconociendo que las perspectivas son buenas. «La sensación que hay es que hay recorrido y que falta género: se habla de 20.000 vacas menos en el censo y eso se nota», apuntó Víctor Rodríguez.

Al final, nueva subida de 0,05 para machos y hembras.

La Lonja, en seis frases

Jesús Escudero, agricultor: «No hay otoñada en el campo y el señor que pensaba comprar dos camiones de paja ahora comprará cuatro»

Ángel Casquero, ganadero de ovino: «Hay que tirar para arriba de los lechazos porque estamos desfasados con otras lonjas»

Javier Cuesta, agricultor: «Hay que poner el precio sobre operaciones. Ahora se está entregando y luego se cortará el pelo a medida, como con la colza»

Fernando Santos, industrial: «El sector del ibérico pide a gritos una estabilidad. Subir tanto es perjudicial para todos y al final haremos que caiga el producto»

Serafín Olea, comprador de cereal: «A nivel internacional no deja de haber noticias de buenas cosechas y esa es la marejada de fondo que domina el mercado»

José Ángel Rodríguez, ganadero de ibérico: «La tendencia es clara pero estamos llegando a un momento que habrá que dar un respiro a la industria y a lo mejor no forzar mucho más por arriba»

