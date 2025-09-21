La semana en las lonjas: vuelven a subir vacuno y ovino, estabilidad en cereal y descensos en porcino

S. M. Salamanca Domingo, 21 de septiembre 2025, 15:15 Comenta Compartir

Semana en lonjas marcada por la estabilidad en cereal y por la nueva subida de precios en vacuno, de carne y vida, y también en ovino. En porcino, descensos de precios en blanco y estabilidad en ibérico, con subidas en cebo.

En cereal, semana con predominio de repeticiones, con el signo de repetición como el más usual, aunque también con lonjas que cerraron con descensos o ascensos suaves de cotizaciones. Sigue, por lo tanto, la diferencia de precios en función de las distintas lonjas y así, en Extremadura, el trigo de pienso grupo 5 sube 0,50 euros/tonelada, hasta los 217/219, y el de importación, en puerto, baja 1, a 213/215. Cebada, también en precio sobre almacén de vendedor, sube 1 (203/206, de peso específico superior a 62 y a 198/202 la inferior a 62). En puerto, subida de 5, hasta 203/205.

En cambio, en Albacete, en precio almacén al agricultor, repite la cebada de más 62 a 173 euros/tonelada, la de pienso, a 168 y baja 1 el trigo forrajero. En Segovia, la cebada, con cotización de origen agricultor, repite a 177, y el trigo, a 192 euros/tonelada. En Binéfar, la cebada sigue a 200, sobre camión destino fábrica, y el trigo pienso, a 220. En Ebro, también sobre camión, la cebada a 196 la de más 64 y el trigo pienso, a 220. Allí se explica en que la entrada de camiones procedentes de Francia con cereal y también la llegada de grano a puerto bloquea cualquier subida.

En Valladolid y Palencia, el trigo bajó 1 (a 189 y a 187, respectivamente) y repitió la cebada a 175 y 173. En León, bajó 1 el trigo pienso (a 192) y sigue igual el precio de la cebada que la semana anterior, en 177. El maíz deja de cotizar hasta nueva cosecha y empieza a cotizar el girasol, a 423 euros/tonelada y a 515, el alto oleico.

En cuanto a vacuno, nueva semana de incrementos de precios, con Ebro con de más 0,05 euros/kilo canal y repetición en vacas, y Binéfar, con subidas de entre 0,03 y 0,05 euros/kilo canal y subida que incluye en este caso a las vacas. Esta Lonja refleja demanda hacia Europa de machos cruzados y también hacia Líbano y Marruecos, además de la preocupación por los altos precios que tienen los terneros para cebadero. En este sentido, subió el lunes la Lonja de Salamanca, pero lo ha hecho también la de Extremadura, con incrementos de 0,06 en terneros, que deja los de primera categoría, en el caso de los machos, a 6,05/6,17 y en el de las hembras, a 5,04/5,16.

En ovino, siguen las subidas generalizadas en las lonjas en todas las categorías pero, especialmente, las de menos peso. Sigue la escasa oferta de animales y ha llevado a subidas de 0,15 euros/kilo en Binéfar; de entre 0,12 y 0,15, en Ebro; de 0,30 en Extremadura para los de 15 kilos; de 0,06 en Albacete para los de entre 10,5 y más de 34 kilos de peso; o de 0,15, en Segovia, donde también suben 0,10 las ovejas.

En cuanto a porcino, sigue firme en ibérico el cebo, con subida en Extremadura, y baja el blanco, con lechones entre repeticiones y descensos de precios.

La Lonja de Salamanca celebra este lunes nueva sesión y viene de una semana en la que cerró en ibérico con subida de 0,01 para cebo de campo y cebo; descensos en blanco (-0,03) y repetición de lechones y tostones; subida de 0,10 en todas las categorías de corderos y repetición del precio de ovejas; en cereal, acordó repetir todo salvo la avena, que baja 1; y en vacuno, subida de 0,05 euros/kilo para terneros de vida y de 0,06 para terneras; e incremento de 0,10 euros/kilo canal para todas las categorías de vacuno de carne, incluidas vacas.