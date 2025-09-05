Salamaq también es moda: color y mimbre, protagonistas en los bolsos

Belén Hernández Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:58 Comenta Compartir

En la moda no hay máximas, pero sí tendencias que también están muy presentes en la feria Salamaq 25. No hace falta seguir a influencers en las redes sociales para constatar qué es lo que más se lleva. Un ejemplo de ello es el bolso de mimbre en todas sus versiones, tanto de mano, bandolera, cartera o de capazo, como el caso de la diputada de Fomento, Medio Ambiente, Parque Móvil y de Maquinaria y Proyectos Estratégicos, Pilar Sánchez. Ayer eligió para acompañar a la delegación de la Universidad de Salamanca este complemento que ha sido una auténtica tendencia este verano y al que aún le queda recorrido no solo en Salamaq, también para las Ferias de la capital.

Ya que en la moda no hay normas estrictas también encajan otros tipos de bolsos como los que se vieron ayer entre las autoridades que acudieron a la cita agroganadera. La diputada delegada de Ferias y Mercados y Convenios con las Diócesis, Nieves García, repite en la página social gracias al bolso que estrenó ayer:de ganchillo elaborado por su vecina Maricarmen.

«Lo estreno hoy y los puede hacer de los colores que le pidas», apuntó orgullosa de su complemento. La diputada de Bienestar Social, Eva Picado, también apostó ayer todo al bolso. La paleta de colores se centró en este complemento y en el reloj, una combinación de blancos, azules, fucsias, rojos, amarillos y marrones.

Algo que vuelve fuerte entre las tendencias femeninas es el bolso de cuero, un material que se puede considerar noble y que es muy pertinente en una feria como la salmantina. Precisamente ayer se apuntó a esta tendencia una de las representantes de la delegación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que acudió con una cartera de mano de piel que llevó la alcaldesa de Binéfar (Huesca), Patricia Rivera. En su caso fue un complemento más discreto, negro e imitando piel de reptil. Sin salir del blanco y negro, también llamó la atención por sus pantalones de gasa con motivos geométricos. Ayer, segunda jornada de feria, se notó más la relajación, también en la vestimenta. «Hoy ya no traemos corbata», confesó el diputado Jesús María Ortiz.

