Salamaq alcanza el mayor éxito que se recuerda en años

Salamaq 2022 cerró este martes sus puertas con el mayor éxito en años, según señalan fuentes de la Diputación y de los propios expositores. Hacia tiempo que no se recordaba un certamen con tanta afluencia de público y en el que se haya cerrado además un número tan elevado de ventas, según reconocen los propios expositores. Sí perjudica la incertidumbre en el sector agrícola y ganadero pero, aún así, los de maquinaria se mostraban en especial muy satisfechos del balance global.

Especialmente contentos estaban en la nave de alimentación, donde el martes ocurrió algo inusual, que es que puestos se quedaron sin existencias para la última jornada y no pudieron atender las compras que clientes habituales ganaderos dejan para los últimos días.

No se explicaban el éxito de ventas porque lo ocurrido en Salamaq coincidían en que no lo habían vivido en ninguna otra feria durante el verano. Es más, la tendencia era negativa y llegaban al certamen con una ilusión controlada, sobre todo después de que en la edición pasada, con pandemia, el balance no fuera bueno.

Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca, que es la institución organizadora del certamen en solitario, recorrió este martes la Feria para agradecer a los expositores su participación en ella y conocer sus impresiones. En el recorrido todos con los que conversó coincidieron en que la Feria había sido muy buena para ellos, cuando lo habitual en anteriores ediciones era encontrar expositores que hablaran en esta última jornada más de contactos que de ventas cerradas.

El éxito ha sido de acuerdos comerciales pero también en público, clave para lo primero. Empezó bien el viernes, con una afluencia superior a la del primer día de 2019, pero la sorpresa fue que después de un sábado con alta asistencia, llegó un domingo que lo superó y en el que pudo batirse el récord del certamen desde que organiza la Feria la Diputación. Y vino, aún así, un lunes con asistencia excepcional, a pesar de que no era festivo.

La Feria se ha desarrollado en cinco jornadas de las que, al contrario de lo que ha sucedido en anteriores ediciones, no ha habido ningún día festivo. Precisamente el adelanto de la celebración del certamen a fechas anteriores a la apertura de las ferias y fiestas de Salamanca es una de las causas a las que se atribuye el éxito, aparte de la calidad de lo expuesto y de las ganas de Feria.