Los reyes del vacuno Inquieto, de Vicente Hernández, y Pocholo, de Mateos Corral, vencedores en las razas charolesa y limusina

Isabel Alonso Salamanca Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:28

Los mejores ejemplares del ganado vacuno de España se convirtieron ayer en protagonistas del segundo día de concursos en la feria, con triunfo de las ganaderías salmantinas.

Inquieto, el semental de Vicente Hernández, heredero de Germán Benito, de Santa Olalla de Yeltes, se coronó como gran campeón de la raza charolesa. También destacó Quejoso, de Hipólito y Roberto Tabernero Martín, que se alzó con el título de campeón joven.

Como reservas de campeones fueron seleccionados Romano, otro de los ejemplares de Hipólito y Roberto Tabernero Martín (en machos jóvenes), y Oportuno, de Alberto Martín Gallego, en la categoría de adultos.

En el concurso de limusín volvió a brillar Pocholo, campeón de la raza el pasado año, que ayer se hizo con la victoria en la sección de toros de más de 5 años. El espectacular semental de la ganadería salmantina Mateos Corral (Villavieja de Yeltes) volvió a acaparar las miradas en un certamen que, un año más, destacó por el nivel alcanzado.

Por la mañana, la atención en la carpa ganadera había sido para las hembras adultas de la raza limusina, donde hubo reparto de premios. La mejor vaca de cuatro años con cría fue Sandra, de Agropecuaria Ramos Heras, de Cáceres. En la categoría de tres años sin cría, el primer premio se lo llevó Thalía, de la Ganadería Domínguez Alcón, mientras que en vacas de tres años con cría la elegida por el juez fue Teka, de Tomasa Aurora Barón Aguirreburualde.

Durante una intensa jornada en la que apenas hubo descanso para los ganaderos, los jueces aprovecharon para 'vender' las cualidades de los animales en pista: la anchura y longitud de la grupa (fundamentales durante el parto), el equilibrio de los ejemplares, su forma de moverse, la finura de hueso... y así un sinfín de virtudes hasta dar con los mejores.

Entre aplausos, miradas atentas de los jueces y la expectación del público, 'Salamaq' se convirtió un año más en el mejor escaparate para un sector que presume de músculo y calidad.