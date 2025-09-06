Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hembras de raza limusina ganadoras en el concurso morfológico nacional.

Los reyes del vacuno

Inquieto, de Vicente Hernández, y Pocholo, de Mateos Corral, vencedores en las razas charolesa y limusina

Isabel Alonso

Isabel Alonso

Salamanca

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:28

Los mejores ejemplares del ganado vacuno de España se convirtieron ayer en protagonistas del segundo día de concursos en la feria, con triunfo de las ganaderías salmantinas.

Inquieto, el semental de Vicente Hernández, heredero de Germán Benito, de Santa Olalla de Yeltes, se coronó como gran campeón de la raza charolesa. También destacó Quejoso, de Hipólito y Roberto Tabernero Martín, que se alzó con el título de campeón joven.

Como reservas de campeones fueron seleccionados Romano, otro de los ejemplares de Hipólito y Roberto Tabernero Martín (en machos jóvenes), y Oportuno, de Alberto Martín Gallego, en la categoría de adultos.

En el concurso de limusín volvió a brillar Pocholo, campeón de la raza el pasado año, que ayer se hizo con la victoria en la sección de toros de más de 5 años. El espectacular semental de la ganadería salmantina Mateos Corral (Villavieja de Yeltes) volvió a acaparar las miradas en un certamen que, un año más, destacó por el nivel alcanzado.

Por la mañana, la atención en la carpa ganadera había sido para las hembras adultas de la raza limusina, donde hubo reparto de premios. La mejor vaca de cuatro años con cría fue Sandra, de Agropecuaria Ramos Heras, de Cáceres. En la categoría de tres años sin cría, el primer premio se lo llevó Thalía, de la Ganadería Domínguez Alcón, mientras que en vacas de tres años con cría la elegida por el juez fue Teka, de Tomasa Aurora Barón Aguirreburualde.

Durante una intensa jornada en la que apenas hubo descanso para los ganaderos, los jueces aprovecharon para 'vender' las cualidades de los animales en pista: la anchura y longitud de la grupa (fundamentales durante el parto), el equilibrio de los ejemplares, su forma de moverse, la finura de hueso... y así un sinfín de virtudes hasta dar con los mejores.

Entre aplausos, miradas atentas de los jueces y la expectación del público, 'Salamaq' se convirtió un año más en el mejor escaparate para un sector que presume de músculo y calidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de ambulancia que volcó en Carmelitas tras chocar con otro que iba bebido también tuvo culpa
  2. 2 Susto en Torres Villarroel: un coche queda atrapado tras caerle encima un árbol
  3. 3 Mercadona busca personal para trabajar en Salamanca con sueldos de hasta 1.685 euros al mes
  4. 4 Detenido el autor de los robos acometidos en varios vehículos del parking de la Avenida de Portugal
  5. 5 Noche movida para los Bomberos y la Policía Local con el alcohol, las drogas, los incendios, los rescates y un dron como protagonistas
  6. 6 Operación contra el narcotráfico en Los Alcaldes: un domicilio registrado, dos detenidos e incautadas distintas drogas y una pistola táser
  7. 7 Oleada de consultas por un repunte de casos de gastroenteritis vírica
  8. 8 Sultán llega ya vendido a Salamaq: «Da mucha pena, pero...»
  9. 9 Qué ha ocurrido este viernes 5 de septiembre en Salamanca
  10. 10 Las lluvias amenazan el primer fin de semana de Ferias tras el sol y el calor

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Los reyes del vacuno

Los reyes del vacuno