José Ignacio Calvo Arenillas, en su asiento de sacos de pienso.

El «rey» de los sudokus

Doctor en Medicina, médico rehabilitador, catedrático de Fisioterapia... pasa horas en Salamaq junto al ganado de su hijo

Susana Magdaleno

Susana Magdaleno

Salamanca

Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:25

Con su sombrero de paja, sentado sobre tres sacos de pienso y apoyado en otros dos, y habitualmente entretenido, bien haciendo sudokus o corrigiendo algunos trabajos. Se le ve en la nave de razas autóctonas junto al ganado hereford y angus de Nacho, su hijo. Vigilando hasta que él regrese. Ayudándole, como cuenta que ha hecho siempre y hará. Se llama José Ignacio Calvo Arenillas y se presenta como médico rehabilitador, Doctor en Medicina, Catedrático de Fisioterapia por la Universidad de Salamanca... y ahora, «ganadero, con mi hijo», comenta riéndose.

Todo empezó cuando Nacho le dijo que quería ser ganadero. «Siempre le he apoyado y siempre le apoyaré», señala, pero asegura que en ese momento le pareció «una locura porque él no había visto una vaca de cerca». El aprendizaje de su hijo fue de lo más peculiar porque «se fue a hacer su MIR -cuenta el padre riéndose- a una explotación de Gomecello». Allí trabajó de tractorista y aprendió el manejo del ganado. «En enero tenía que descongelar, por ejemplo, los bebederos, que era todo un problema. Conoció que las vacas comían, bebían y él aprendió también con la ganadería charolesa los partos y tuvo que sacar terneros adelante porque el beneficio que se saca del ganado, aparte de leche, es el ternero o la ternero», explica.

Acabado «el MIR», José Ignacio recuerda cómo su hijo se estableció por su cuenta, con la ayuda de la Junta, hizo nave, compró tractor y en un momento dado, necesitó dinero. Entonces el padre no dudó en «pluriemplearse» para ayudarle. ¿Mereció la pena? José Ignacio no duda ni un segundo en decir que sí. «La ganadería tiene muchas dificultades, porque no es fácil, pero es bonito ver cómo crece el ganado», dice, y destaca el paso que dio su hijo en cuanto a transferencia de embriones, con la mejora de la carne también gracias a la ayuda de su socio argentino. AJosé Ignacio sabe que le esperan muchas horas de feria de sudokus. Se le ve bien.

