Recría de novillas en extensivo para lograr las mejores vacas

«Sabemos que la infancia y la adolescencia son las etapas más críticas que van a determinar las directrices que guiarán toda una vida. Los errores que comentamos en esta etapa no pueden corregirse en el futuro, por eso es de gran importancia invertir el tiempo y los recursos necesarios en preparar nuestras novillas para que puedan tener una larga y sana vida productiva asegurando su correcto desarrollo en esta etapa clave», señala MªJosé Castro Carrera, RST Vacuno de Carne de De Heus España.

El valor actual de la reposición es muy elevado y no podemos descuidar esta etapa que determinará la rentabilidad vitalicia de nuestra cabaña ganadera (objetivo 10-12 años y 8-10 terneros por vaca). La media nacional de los datos productivos nos indica que aún hay mucho margen de mejora: IPP 440 días; Tasa partos 68.71%; Producción vitalicia 4.23 tern/vaca; Edad primer parto 3.49 años; Edad media baja 9.25 años.

Fases del desarrollo de la novilla y necesidades nutricionales

Diferenciamos 6 etapas desde su desarrollo fetal hasta la preñez de su segunda gestación.

Así, está la etapa fetal: inicio del desarrollo del aparato reproductor y la reserva ovárica vitalicia. También se realiza la multiplicación de los adipocitos, que tendrán una gran relación con su capacidad de movilizar energía para una correcta producción lechera. Una buena alimentación de la madre activa el potencial de crecimiento de su descendencia.

Fase pre-destete

La siguiente es la fase pre-destete (0-6 meses): reducción del estrés fetal durante el parto para que la cría pueda recuperarse y comience a mamar el calostro lo antes posible (mínimo 4-6 L con 50 g IgG/L en 24-36 h). Incrementar la inmunidad, reducir riesgo de hipotermia en épocas frías y prevenir problemas sanitarios es prioritario.

Cuidar a la nodriza, nos ayudará a reducir problemas de cara a la posterior cubrición y desarrollo de la cría. Si como estrategia implementamos el apoyo de un pienso de arranque en las tolvas de campo, priorizar salud digestiva, nivel proteico y energético.

Etapa destete-prepuber

Una nueva etapa es la denominada destete-prepúber (6-12 meses): objetivo 380-440 kg a los 15 meses y una condición corporal 3 sin engrasamiento (variación según raza). El exceso de engrasamiento penaliza el desarrollo de la glándula mamaria, dificulta la preñez, problemas de aplomos, aumenta el riesgo de distocia y cetosis postparto e incrementa costes. Seleccionar la reposición antes de la entrada a cebadero. Priorizar el desarrollo músculo esquelético aportando un 16-17% proteína y elegir una suplementación correcta de micronutrientes.

Cuarta etapa pubertad-cubrición

Pubertad-Cubrición (12-15 meses): la edad objetivo de primera cubrición es de 15-18 meses, cuando alcanza un peso aprox. 70-75% del peso adulto (variaciones según raza). Si no conseguimos ese ratio edad/peso, no estamos realizando una correcta recría. Incrementar la edad de primera cubrición no sólo penaliza en un incremento del coste, si no que está demostrado que tiene un impacto negativo sobre la lactación y la totalidad de su vida reproductiva.

Etapa de la gestación (15-24 meses)

Se necesita que la novilla siga desarrollándose de forma paralela a su gestación para que pueda llegar al momento del parto con un tamaño y condición corporal adecuados. No confundir desarrollo con engrasamiento.

Debemos incrementar los niveles séricos y las reservas de los minerales esenciales para una buena calostrogénesis (inicio 4-6 semanas previas al parto). Las novillas sintetizan menos cantidad y calidad de calostro, debemos priorizar un correcto aporte de proteína, vitaminas, minerales traza y contar con un buen programa vacunal.

Sexta fase, parto y cubrición

La etapa del parto y la cubrición se produce en torno a los 24-27 meses. Si no llegamos a este momento con un buen desarrollo y una buena condición corporal, será muy difícil conseguir la reactivación del ciclo estral.

La dificultad de conseguir una buena tasa de segunda preñez radica en las deficiencias arrastradas en las etapas anteriores.

Suplementar a las primerizas evitando una bajada excesiva e irrecuperable de su condición corporal. Lotear correctamente primíparas y vacas evitando competencias.

Hacer una suplementación selectiva de los terneros de las primíparas para reducir su desgaste energético si no se usan de forma generalizada.

La nutrición es el principal factor en el desempeño reproductivo de todos los seres vivos. Los minerales y las vitaminas son protagonistas que participan en la mayoría de las funciones celulares y, por ende, en la síntesis hormonal y desintoxicación celular.

Alimentaciones prolongadas exclusivamente a base de forrajes suelen tener un aporte insuficiente de estos micro minerales, pudiendo paralizar rutas metabólicas y enzimáticas críticas para el proceso reproductivo (Ca, Mg, P, Se, Zn, Cu mayor implicación).

Un manejo integral y una nutrición precisa, desde el inicio de la vida de la novilla, son actuaciones consideradas siempre esenciales para maximizar su potencial genético y reproductivo, asegurando la rentabilidad a largo plazo en la ganadería extensiva.

