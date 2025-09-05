Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Juan Manuel Corchado y Javier Iglesias, en Salamaq.
El recinto ferial albergará la clínica de la futura facultad de Veterinaria

Javier Iglesias lo ha avanzado en Salamaq. Además, la Diputación busca que además se atienda a colectivos ganaderos

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:07

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha anunciado que el recinto ferial albergará un espacio para la clínica de la futura facultad de Veterinaria que abrirá la Universidad de Salamanca.

Según el rector de la Universidad, Juan Manuel Corchado, se va a hacer todo lo posible para que los primeros alumnos entren en el curso 26-27 en un edificio que se ubicará en una parcela junto al aparcamiento de Huerta Otea y para cuyo edificio ya están buscando asesoramiento técnico.

Corchado ha avanzado que se trata de una facultad que tendrá mucha relación con el mundo ganadero de la provincia, no solo a través de su presencia en el recinto ferial, donde acuden ganaderos cada lunes, sino porque también se entablarán relaciones con la Diputación para acceder a las fincas y terrenos de su propiedad, así como con el instituto de investigación Irnasa-CSIC.

