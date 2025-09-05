Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una delegación vallisoletana que no se pierde ninguna feria agropecuaria de Salamanca desde hace muchos años, encabeza por Severino San Juan dueño de la empresa de leche SAT Prados Hoyos, y acompañado por Zelso Velasco, Elisa Nieta, Marcelino García y Elisa Velasco. ALMEIDA

Punto de encuentro en la Feria para hacer contactos

De Valladolid, de Extremadura... Salamaq es la oportunidad de atender a socios y ver a amigos

M.B.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:52

El stand de COBADU se ha consolidado un año más como uno de los principales puntos de encuentro de la feria, combinando profesionalidad, cercanía y un buen ambiente, con su director general, Rafael Sánchez Olea como anfitrión.

La feria se convirtió en un espacio ideal para compartir conocimientos y poner en común experiencias. Diego Bernal, nutricionista, acudió acompañado de colegas de León y Extremadura, como Rolando Valencia y Miguel Ángel Palomo, quienes aprovechan cada edición para reencontrarse y debatir sobre las últimas novedades del sector. Junto a ellos se encontraba Laura Parra, ganadera extremeña, interesada tanto en los avances técnicos como en las innovaciones que marcan tendencia en el mundo ganadero.

El encuentro también reunió a comerciales habituales de ferias, como Javier Santa María, Roberto Rodríguez y Juan Carlos González, que coinciden frecuentemente en eventos del sector y mantienen relaciones que van más allá del ámbito profesional, casi como una familia. Este ambiente cercano se complementa con la participación de familias como la de Francisco Durán, Cristina Rodríguez y sus hijos, socios de la Cooperativa Sierra de San Pedro, que mostraron gran interés por las innovaciones y productos.

La representación vallisoletana estuvo a cargo de la empresa láctea SAT Prados Hondo, con Zelso Velasco, Elisa Nieta, Marcelino García, Elisa Velasco y Severino San Juan, quienes disfrutaron del encuentro, y comentaba con humor San Juan: «En Salamanca, habiendo jamón, no comas patatas». Como dato curioso, durante la primera jornada se consumieron dos barriles de 30 litros de cerveza.

