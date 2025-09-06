Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El VIII Encuentro de Profesionales del Sector del Porcino se centró en cómo aumentar la producción de lechones en las granjas. Al finalizar, Nanta ofreció una degustación de productos ibéricos en su estand. ALMEIDA

Cómo producir más y mejor

El Encuentro para Profesionales del Porcino Ibérico de Nanta, uno de los clásicos de la Feria, se centró en las claves para mejorar el rendimiento en las granjas y superar el problema de la oferta

Isabel Alonso

Isabel Alonso

Salamanca

Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:35

En pocos meses se cumplirán cinco años de la pandemia y algunos sectores todavía arrastran los efectos del COVID-19. En el porcino trabajan día a día para volver a la normalidad, pero con menos cerdos en las granjas y una oferta que no acaba de satisfacer la demanda de la industria cárnica, solo hay una solución: producir más y mejor.

La optimización de la producción centró ayer una de las citas clásicas de la feria, el Encuentro de Profesionales del Porcino Ibérico, que organiza Nanta y que este año ha cumplido su octava edición, coincidiendo con un buen momento para los ganaderos.

«Tenemos un mercado muy positivo para los ganaderos, a costa de ese desequilibrio que existe entre la capacidad de sacrificio y las posibilidades de producción», confirmaba Miguel Ángel Higuera, director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), quien lamentaba el «cuello de botella» que hay en este momento en las granjas. «Estamos en 2025, pero todavía hay explotaciones que no se han recuperado de la gran crisis del COVID, con la parada de la restauración y el muchísimo daño que se hizo al ibérico porque no se vendía absolutamente nada».

Ante este problema, la solución pasa por «proteger» a ese tejido productor y mejorar las cerdas reproductoras, vía genética, «para proporcionar más animales a la industria».

¿Y cómo se produce más y mejor? Pues, entre otros aspectos, con un buen rendimiento materno, otro de los temas sobre los que se habló. «Es algo que debemos tener muy en cuenta porque condiciona mucho las producciones en el ibérico», aseguraba Elena Muro, veterinaria de Nanta, quien apuntaba a la importancia de controlar la nutrición, la sanidad y el manejo de los animales «para ser capaces de sacar los mayores lechones por cerda». El objetivo final de todo buen ganadero.

