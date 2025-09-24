Las prisas y la falta de salida golpean al precio de la patata

S.M. SALAMANCA Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:43 Comenta Compartir

La recta final de septiembre se inicia con gran cantidad de patatas aún sin cosechar en Salamanca -apuntan incluso a más del 50 %- y esas prisas por dejar las tierras libres y prepararlas para las próximas siembras afectan al precio actual. También, y como ha ocurrido prácticamente en toda esta campaña, la falta de demanda, con abundante patata francesa en el mercado, hace que no haya salida y que a estas alturas, si bien hay variedades que pueden defenderse -como la agria de calidad- otras no encuentran ya salida.

A esto se une que las producciones no son altas en esta provincia, están en torno a los 40.000 kilos, y hay más abundancia que otras campañas de las de tamaño reducido, lo que añade dificultades a la comercialización.

Las variedades rojas han caído de precio, con compradores portugueses adquiriéndolas directamente a Francia, y, debido a todo lo anterior, ya se abonan variedades de patatas al agricultor por debajo de costes de producción, lo que hace que tampoco vean algunos necesidad de esperar, por temor incluso a que baje más debido a la alta cantidad que aún queda en la tierra. Hay patatas vendidas a 0,10 euros/kilo con costes de producción aproximados de 7.000 euros por hectárea. Los más pacientes ven que mientras no hiele, la patata puede estar en la tierra y confían aún en un cambio de tendencia. Las bajas temperaturas no ayudan a la calma.

La patata llevaba los tres últimos años con buenos precios, que el Observatorio de Precios Agrícolas y Ganaderos de la Junta de Castilla y León cifró para esta provincia en 32,84 euros los 100 kilos en 2024; 29,91, en 2023 y 34,53, en el año 2022. Sin embargo, en las últimas 10 campañas hubo tres por debajo de los 13 céntimos el kilo: fueron los años 2021, 2020 y 2017. Esta campaña, la siembra de patatas ha sido muy tardía debido a las lluvias.

