Preocupación entre los regantes: «¿Se va a llenar siempre Santa Teresa?»

La declaración de interés general de 12.000 hectáreas más del regadío de La Armuña preocupa entre las comunidades de regantes porque temen que el agua recogido en el embalse de Santa Teresa no sea suficiente con esta nueva necesidad en alguna de las campañas.

Existe «preocupación», según señala Manuel De Dios, presidente de la comunidad de regantes de Babilafuente, y lo explica en que se avanza hacia esas 12.000 hectáreas «pero no se estudia terreno, cultivo y agua. ¿Qué estudio se ha hecho?», se pregunta. «No perdamos de vista que la Confederación Hidrográfica del Duero nos limita el agua a 6.000 metros cúbicos por hectárea y con tendencia a la baja. Nos preocupa».

José Antonio Alonso, presidente de la comunidad de La Maya, tiene muy claro que con la situación actual no es posible regar desde Santa Teresa esas 12.000 hectáreas más: «Con ellas se regarían pongamos que 60.000 con el embalse de Santa Teresa y eso son 360 hectómetros cúbicos al año, Santa Teresa tiene 496 y no se llena más que a 440. Sale además para abastecimiento y demás y hay que dejar 200 al acabar la campaña. Es inviable porque el embalse no se llena todos los años. Si fuera así, bienvenido», dice. Aboga por construir una presa antes de Santa Teresa para ampliar el volumen de agua almacenada. «Nosotros nos hemos embarcado en la modernización de nuestro regadío, nos hipotecamos 50 años y si nos quedamos sin regar, nos arruinamos», explica José Antonio Alonso.

Eugenio Fernández, del regadío de La Armuña, insiste en que para aumentar hectáreas «es necesario y urgente el recrecimiento del embalse», señala. Apunta que el «único problema» para no dar este paso es «medioambiental». «El agua hay que aprovecharla, no despreciarla, pero para eso hay que tenerla y esto no va a ser siempre como este año», señaló en relación a que se tuvieran que abrir compuertas en enero y también en marzo por las precipitaciones, la abundancia de nieve y la necesidad de mantener el nivel de resguardo. «El recrecimiento desde las comunidades se considera importantísimo y así lo pedimos año tras año en la junta de explotación».

Manuel Aires, presidente de la comunidad de Villagonzalo, lo que mantiene es que «si Santa Teresa se llena, no hay problema. ¿Se va a llenar siempre y le van a sobrar 300 hectómetros?» Considera que «no se puede empezar la casa por el tejado: para aumentar regadíos hay que afrontar un Plan Hidrológico Nacional y recrecer Santa Teresa, que es algo que no se contempla. Si no existe esto, no lo veo bien».

La comunidad de regantes de La Armuña va a pedir una reunión con la Subdelegación del Gobierno y la CHD para conocer los acuerdos alcanzados en la comisión mixta en relación al regadío y su proyecto.