Preocupación por la ausencia de lluvias y 'desánimo': «Al agricultor este año le da igual dejar barbecho»

«Desánimo y desgana» es lo que detectan las organizaciones agrarias en el campo por la falta de lluvias debido a una campaña de producciones altas, pero bajos precios. «Al agricultor este año le da igual dejar barbecho», apunta Carlos Sánchez, máximo representante de UPA Salamanca, como consecuencia y añade la preocupación que existe, con costes y precios como los actuales, por «tener que ir a producciones de 3.000-3.500 kilos por hectárea para librar gastos». Algo, apunta, que en bastantes zonas de esta provincia es imposible en secano. Preocupa la colza y, también como matiza José Manuel Cortés, coordinador de COAG_Salamanca, el agricultor irá este año a reducir abono, con siembra de girasol y apuesta por cultivos mejorantes para evitar gastos. «Hay mucha incertidumbre», apunta. Aún así, y aunque lo estudiarán, ven en principio el ambiente «frío» para protestas y a pesar de que al bajo precio del cereal se une la propuesta de reforma de la PAC. Aún así, y como señaló Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA Salamanca, volver a la salir a la calle en defensa del sector del cereal está encima de la mesa de las organizaciones agrarias y tienen previsto abordarlo.

En relación a la falta de lluvias, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología hasta el próximo martes 7 no anuncian que la situación vaya a cambiar: seguirá el calor, con temperaturas entre los 7 y los 28 grados en la provincia salmantina. La inquietud es máxima en secano, con la colza aún sin sembrar y una idoneidad para hacerlo que no suele ir más allá del próximo día 15. En regadío ha sido necesaria la petición de prórrogas en la campaña para seguir con agua, necesaria para la colza pero también para el maíz, este año sembrado tarde. La colza es un cultivo del que en la campaña 2024-2025 se cultivaron en la provincia de Salamanca 4.596 hectáreas, según el avance de superficie y producción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del mes de mayo, y de maíz, 16.046.

Preocupa además la falta de agua por los pastos, a la espera de la otoñada, y también porque supone una dificultad para preparar las tierras para la siembra, por la imposibilidad de trabajar en ellas por la dureza del terreno. La situación no es nueva para los agricultores y ganaderos porque ya en 2024 el mes de septiembre fue seco, con dificultad para sembrar, y los agricultores y ganaderos tuvieron que esperar a la primera semana de octubre para la llegada de lluvia. En ese caso sí se pudieron sembrar antes las colzas y el agua llegó para favorecer su crecimiento.