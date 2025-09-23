El precio más alto del girasol desde 2022 Destaca también por la mayor diferencia entre la cotización fijada para el convencional y el alto oleico

Susana Magdaleno SALAMANCA Martes, 23 de septiembre 2025, 08:32

Los vocales de la Lonja de Salamanca han fijado el primer precio de campaña del girasol en 440 euros la tonelada en el caso del convencional (9-2-44) y en 530, del alto oleico: es la cotización más alta de inicio de campaña desde 2022, cuando alcanzaron los 635 y los 725 euros por tonelada, respectivamente.

En la campaña pasada estuvo muy por debajo del precio que acaba de fijarse, en concreto el 23 de septiembre se establecieron como primeros precios los 410 euros/tonelada del 9-2-44 y en 425 se fijó la cotización del alto oleico también en la Lonja de Salamanca. Y está ahora aún más por encima del precio con el que debutó en 2023, cuando cotizó, respectivamente, a 385 euros/tonelada y a 395.

Es este, además, uno de los años con mayor diferencia de precio entre el girasol convencional y el alto oleico, en concreto de 90 euros la tonelada. Ocurrió igual en 2022, pero los anteriores años hasta 2020 la diferencia entre ambos fijada como primer precio de campaña en la Lonja de Salamanca había oscilado entre los 10 y 35 euros la tonelada.

La buena noticia de momento es el precio porque la cosecha de girasol ha comenzado en Salamanca con bajas perspectivas de producción, con girasoles de desarrollo muy irregular incluso dentro de las propias parcelas y problemas de nacimiento, sobre todo a aquellos a los que les afectaron más las temperaturas elevadas.

Se preveía que el primer precio del girasol iba a ser superior al de inicio de, al menos, la pasada campaña por el comportamiento de otras lonjas que lo habían fijado con anterioridad. En la Lonja de Córdoba, que es una de las referencias del sector, se había establecido la semana pasada un precio para el 9-2-44 de 475 euros/tonelada y el alto oleico, esta semana ya sin operaciones, cerró el 9 de septiembre a 565 euros/tonelada. En Sevilla, que fue la que tomaron como guía los agricultores este lunes en la Lonja de Salamanca, el 16 de septiembre cotizó el girasol convencional a 479 euros/tonelada y el alto oleico, a 579. La semana pasada, la Lonja de León había fijado el primer precio del girasol en 425 el 9-2-44 y a 515, el alto oleico. Y en las lonjas de Valladolid y Palencia cotizaba el girasol convencional a 430 y el alto oleico, a 505.

En Salamanca se han sembrado esta campaña en Salamanca, según el último avance de superficie y producción publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y correspondiente al pasado mayo un total de 21.288 -menos que en 2024 (22.758) y que 2023 (27.855)- y es el cuarto cultivo al que los agricultores destinan más superficie en la provincia por detrás del trigo, la cebada y la avena, de ahí también la expectación con el precio marcado. La pasada campaña la producción media por hectárea fue de 1.131 kilos. En el conjunto de España la superficie sembrada, según el mismo avance, ha sido de 662.193 hectáreas, lejos de las 768.541 sembradas en la campaña 2024.

Los primeros precios fijados para el girasol en Salamanca desde 2020 han sido: en 2025, de 440 euros/tonelada el 9-2-44 y 530, el alto oleico; en 2024: fijado el 23 de septiembre, de 410 y 425 euros/tonelada; en 2023 (2 de octubre): 385 euros/tonelada el linoleico y 395, el alto oleico; en 2022 (19 de septiembre): 635 euros/tonelada linoleico y 725 el alto oleico; en 2021, de 500-510 euros/tonelada; y en 2020 (14 de septiembre) de 300 en el caso del convencional y de 335 euros/tonelada, en el del alto oleico.