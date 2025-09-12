«En Portugal también se paga muy cara la carne de vacuno y hay poco ganado» Nueva semana de subidas en las lonjas españolas: precios aún más históricos

Susana Magdaleno SALAMANCA Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:38 Comenta Compartir

El momento del mercado de vacuno es excepcional en España, con subida de nuevo de lonjas esta semana que lleva a precios aún más históricos y también en Portugal, que vive una situación similar.

Fátima Veríssimo, secretaria técnico de la Asociación de Criadores de Limusín de Portugal, y que ha estado en la feria ganadera de Salamanca (Salamaq), ha indicado que en Portugal, igual que en España, el mercado «está muy bien en carne y en venta de reproductores». El precio, según señaló, es similar en los dos países y también la demanda. «En Portugal también se paga muy caro el vacuno y la carne de vacuno y hay poco ganado», y ha señalado, como una de las causas principales, la bajada de censos de ganado por la sequía y también por enfermedades, como ha ocurrido en España.

En España, el vacuno está en precios históricos y esta semana, de nuevo, han vuelto a subir lonjas de precios y empieza a existir preocupación por las cotizaciones del vacuno para reposición.

Si en la Lonja del Ebro ha habido subida general de 0,06 euros/kilo canal para todo el vacuno, en la de Binéfar el incremento ha sido de 0,05 en el caso de los machos, de 0,06 en el de las hembras, de 0,03 en frisones y de 0,04, en machos vivos (salvo montbeliard-Simmet, que sube 0,03, y frisones, 0,02). Las lonjas reflejaron otra buena semana en consumo nacional y alta demanda en exportación, con falta de oferta general. En el mercado de Torrelavega, sí aumentó el número de reses a la venta (1.727) con relación a la anterior semana y, aún así, la tendencia de precios fue al alza.

En 2027 será la próxima edición del Concurso del Ibérico de la raza limusín, esta vez en Portugal, en concreto en Odemira, Algarve. «Es muy importante que las relaciones de España y Portugal se cultiven», ha indicado la secretaria técnica de la Asociación de Criadores de Limusín de Portugal. En la edición del Concurso Ibérico celebrado en España participó una delegación de ganaderos portugueses con 15 ejemplares de raza limusín. Fátima Veríssimo agradeció a la Federación Española de Criadores de Limusín la invitación y también el trato recibido.

Temas

Ganaderías

España

Badalona