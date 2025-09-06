Porra para poner nombre al «bebé»

Sábado, 6 de septiembre 2025, 06:45 Comenta Compartir

El «bebé» no tiene ni una semana, es hembra y aún, sin nombre. Se sabe que es hija de «Granjera», una vaca de raza charolesa de la ganadería salmantina «La Campiña», de Hipólito y Roberto Tabernero Martín y también que, por el año en el que ha nacido, la «regla» es que su nombre empiece por la letra «P».

Roberto Tabernero reconoce que la llegada de la Feria y los preparativos les restaron el tiempo necesario para pensar en cómo llamarla y será ahora, al finalizar Salamaq, cuando se lo ponga. «Se puede decidir el nombre en la Feria», propone, «así vemos cuál podemos encontrar entre todos». Y en esas está, abierto a recibir las propuestas del público que pasa, ve a la ternerita y se queda prendado de cómo se defiende. La ternerita está en la nave de charolés, en la parte en la que se encuentran los ganaderos de la Unión de Criadores UCHAE.

Cuando hay poca gente, Roberto la deja suelta y ella tiene la referencia siempre de su madre, de la que no se separa para poder mamar. Cuando hay mucha gente el propietario lo que hace es situarla en el centro, en un espacio recogido entre cuatro vacas y la ternerita cuyo nombre empezará por «p» se pasa prácticamente todo el día durmiendo y a veces es muy difícil de ver porque la paja la tapa.

Está el recuerdo en la feria de «Rumba», la ternerita que también llegó el pasado año con días a la feria y que seguía la misma dinámica la de estar suelta, hacer su vida libre por la nave y cuando la cantidad de gente era alta, lo que ocurrirá sobre todo el fin de semana, se la protegía en una zona del amarre. Se da la circunstancia de que están prácticamente en el mismo lugar. «Rumba» se encuentra fenomenal, según señala su dueño, Ángel Bravo, también en Salamaq, no ha venido al certamen porque no ha entrado en la selección que ha hecho. Sí lo hizo para la feria de marzo. Ahora, con un año, está en la finca que tienen en Fuentes de Oñoro, en el campo.

Temas

Salamaq