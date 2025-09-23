Pedro Sánchez: ¡habla, por favor!

Comenta Compartir

De entrada, los datos. El primero: ayer tuvo lugar en Bruselas el primer debate formal de los ministros de Agricultura de la UE sobre las propuestas de la Comisión Europea para reformar la PAC otra vez, y van ya unas cuantas; ahora se trata de diseñar la que se aplicará a partir de 2028 y hasta 2034. El segundo: a esos debates asistió la consejera de Agricultura de Castilla y León, María Gonzalez Corral, que ostenta la representación de todas las Comunidades Autónomas durante este semestre. El tercero: la consejera se llevó a la capital comunitaria a los miembros del Consejo Agrario de Castilla y León, que tienen como objetivo proteger el modelo agroganadero de nuestra región en esa nueva PAC que se está comenzando a diseñar en la capital comunitaria.

Ahora viene el contexto en el que se debe situar todo lo anterior, que está muy bien, pero sin perder de vista que los ministros de Agricultura no son los que negocian el presupuesto destinado a la PAC; solo se limitan a repartir el dinero previamente asignado. Los que negocian el dinero son los ministros de Economía y Finanzas, pero especialmente los Jefes de Estado y de Gobierno, que tienen la última palabra. Ósea, que, en la situación actual de España, la decisión final está en manos del marido de Begoña. Y se da la circunstancia curiosa de que Pedro Sánchez acude a negociar el Marco Presupuestario de la UE 2028-34, mientras en nuestro país su Gobierno es incapaz de hacer que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado. En unos pocos días sabremos si se este año cumple con la obligación constitucional de presentar el proyecto correspondiente en las Cortes.

Dicho lo anterior, ahora viene la segunda parte del contexto: el marido de Begoña no ha dicho de forma clara y pública cuál es su posición de cara a este proceso negociador, tan importante para los intereses de los agricultores y ganaderos. Así, debería dar a conocer si es partidario de que los Estados miembros aporten más dinero a las arcas comunitarias y, después, contarnos si se opone, a no, a los recortes que ha planteado la Comisión Europea en las principales partidas del gasto comunitario, entre ellos el destinado a la PAC, a la vista de que se quieren financiar más políticas añadidas a las actuales.

Poco importa lo que diga en esta negociación del dinero Luis Planas, porque no entra dentro de sus competencias; lo importante es lo que opinen desde otros Ministerios y en definitiva desde la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno y lo que defienda Pedro Sánchez en Bruselas.

Así que toca esperar a que este último se manifieste sobre la posición española para saber todos a que atenernos. Por eso pediría a Pedro Sánchez que informe, incluso aunque sea para decirnos la verdad.