«A la oveja y al cochino...»
Los cerdos ibéricos son inteligentes, sociables… pero no para tenerlos como mascotas
Salamanca
Domingo, 7 de septiembre 2025, 15:57
«Hay un refrán que dice: 'A la oveja y al cochino, enséñales una vez el camino'. Al final, cuando aprenden algo, lo hacen de rutina; tienen ese instinto. En ese aspecto sí son inteligentes», dice Gonzalo Hernández, técnico calificador de AECERIBER, la asociación del cerdo ibérico, con sede en 'Salamaq'.
Él, que está muy acostumbrado a ver partidas de cerdos ibéricos, resalta que son animales «muy amigos de sus amigos». «Cuando voy a calificar, muchas veces aparecen primera y segunda, hermanas, y van juntas. Es curioso que hagan eso», explica.
El problema que encuentra a veces en su trabajo son los machos grandes, verracos, que pueden ser conflictivos cuando entran en celo, aunque matiza que, en general, no son animales agresivos. Se califican de 6 meses a un año, y «las peores costumbres las cogen después», aclara.
Reconocen al ganadero y rápidamente identifican ruidos, como los de los coches. «Asimilan rápido el cambio de ruido de motor», comenta. «Lo detectan enseguida».
«Si hay cuatro machos y los mezclas, pueden llegar a acabar con él. En un corral, al calificar, si se escapan unos y se juntan con otros, te lo pueden llegar a matar. Hay que sacarlo de ahí», explica. Lo que no ve posible es tener a un cerdo como mascota: «Es distinto».
