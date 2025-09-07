Orgullo ganadero en lo más alto 'Tristán', 'Pedro' y 'Belmonte', los campeones de la raza limusina, avileña y morucha en 'Salamaq 2025'

Agropecuaria Ramos Heras se llevó el triunfo con 'Tristán' y logró también el premio a la mejor ganadería de raza limusina.

La raza limusina ya tiene a sus campeones. 'Tristán', de Agropecuaria Ramos Heras, se alzó ayer con el título de campeón adulto en una gran final, digna también del excelente momento que atraviesa esta raza ganadera. Los cacereños consiguieron, además, rematar el concurso de Salamanca con otro de los premios más importantes: el de mejor ganadería, que celebraron entre abrazos.

En hembras, la corona fue para 'Teka', de la ganadería de Tomasa Aurora Barón Aguirreburualde, mientras que los campeones jóvenes fueron 'Ungus', de Ricardo Corredera Limusín, y 'Vela', de Ganadería Tabernilla, que además puntuó doble al llevarse también el premio al mejor animal de genética nacional.

La gran final de la raza limusina fue una de las estrellas en una intensa jornada de la feria, aunque no todos los grandes campeones del vacuno salieron ayer a la pista de concursos.

'Pedro', de la ganadería Julián Jiménez, campeón de la raza avileña.

En la nave de razas autóctonas descansa estos días 'Pedro', un imponente toro de raza avileña que ha sido elegido como el mejor de su raza. 'Es muy tranquilo', comenta su dueño, Enrique Jiménez, de la ganadería Julián Jiménez (Santiago del Collado, Ávila). En su primera visita a 'Salamaq', este semental ha logrado convencer a los jueces por su extraordinaria calidad, como demuestran los 86 puntos que lo convierten en «un toro único» dentro de su raza.

A pocos metros de 'Pedro', otro de los campeones de 'Salamaq 2025' recibe también estos días la atención de los visitantes. Se trata de 'Belmonte', el semental de otro ganadero acostumbrado a ganar: Fidel Luis Martín González.

También en su estreno en la feria, el toro ha logrado el título de campeón gracias a reunir muchas cualidades de la raza autóctona de Salamanca. «Tiene una buena morfología: es muy largo, con el lomo recto, muy buena cara…», asegura su propietario, que destaca que el animal reúne «casi todas» las características exigidas en la morucha. «No me gusta hablar de toros perfectos, porque la perfección te lleva a no poder seguir mejorando», insiste este ganadero salmantino 'abonado' al podio de 'Salamaq' gracias a animales como Majuelo, el semental con el que ganó varias veces la feria, y el hijo de este toro, con el que logró otro gran triunfo.

'Belmonte', de Fidel Luis Martín González, venció en la raza morucha.

«Belmonte es un animal muy tranquilo», continúa explicando el ganadero de Íñigo de Huebra, que aprovecha para desmentir el tópico sobre el «difícil carácter» de esta raza. «Es algo que ha quedado en el pasado gracias al gran trabajo que se está haciendo en la selección de los animales y que redunda en una docilidad cada vez mayor», asegura.