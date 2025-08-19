Las organizaciones agrarias de Salamanca convocan a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios ASAJA, COAG y UPA se unen para cuantificar los daños y coordinar la petición de las ayudas y les citan a una reunión este miércoles en Villar de Peralonso

Las organizaciones agrarias de Salamanca ASAJA, UPA y COAG se han unido tras los incendios declarados en municipios como Cipérez, La Jarilla, El Payo y otras zonas de esta provincia y que han afectado a instalaciones, colmenas, terrenos de cultivo, maquinaria o animales, según resaltan en una nota de prensa conjunta. Por este motivo, estos colectivos, en colaboración con los alcaldes de las localidades afectadas, han convocado a todos los damnificados por los recientes incendios forestales en esta provincia a un encuentro informativo y de coordinación. El acto tendrá lugar este miércoles, 20 de agosto, a las 19:30 horas, en el Salón Multifuncional de Villar de Peralonso.

Ante esta emergencia, las organizaciones han puesto en marcha un mecanismo de coordinación con tres objetivos principales: recopilar información detallada de los daños sufridos en cada explotación afectada; canalizar donaciones solidarias de paja, forrajes y otros productos destinados a garantizar el alimento del ganado; solicitar a la Administración la habilitación de transporte gratuito y ayudas directas urgentes, para que estas contribuciones lleguen lo antes posible a las explotaciones; mantener contacto permanente con la Administración, que se ha comprometido a facilitar alimentos y agua de forma inmediata.

Las organizaciones convocantes subrayan que la unión del campo es fundamental en momentos tan críticos y recuerdan que la solidaridad es la mejor herramienta frente a la adversidad.